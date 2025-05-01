母親節2025｜母親節自助晚餐與媽媽共享甜蜜時光　爵士樂早午餐與花藝盛宴各有特色

母親節將至，各大品牌紛紛推出限定活動與禮品，為子女向媽媽表達感恩之情提供多元選擇。從精緻蛋糕、優雅早午餐到花藝主題盛宴，以下精選3種慶祝方案，讓這個母親節更顯難忘。

Salon Lanson 爵士樂早午餐與專屬花束

逸蘭銅鑼灣酒店的Salon Lanson於5月11日推出母親節3道菜早午宴（$650），搭配現場爵士樂演奏，並為每位母親獻上自選花束。4款前菜各有特色，溫泉蛋牛油果核桃無花果多士配以新鮮的水耕菜、奇亞籽和葵花籽，最適合追求健康飲食的客人。窩心的椰菜花忌廉湯中加入了紅蘿蔔粒、芹菜和洋葱，再撒上香脆的煙肉碎，口感豐富。

主菜選項盡顯主廚的烹飪巧思。牛肝菌芝士意大利雲吞搭配德國的時令白蘆筍，羅勒青醬汁融入忌廉以調和出細膩的風味，滿載暖意。香煎大西洋橙鯛魚伴以綿密的南瓜蓉，再配上焦糖牛油醬汁，突顯出魚肉的鮮美與細膩。低溫慢煮的澳洲羊臀肉鮮嫩多汁，表面鋪滿新鮮香草和檸檬皮，香氣撲鼻，混和紅蘿蔔、芹菜、煙肉的豆砂鍋，配搭濃鬱的馬德拉醬汁。

3款甜品選擇既可口又輕怡，曲奇呍呢嗱慕絲以濃郁的牛奶朱古力慕絲為基底，覆蓋綿滑的忌廉，再撒上酥脆的咖啡碎；以蘋果批為靈感的焦糖菠蘿撻則伴以椰子香茅雪糕；每枱更可獲贈一個4吋蛋糕。

電話：3477 6806

地址：銅鑼灣禮頓道133號逸蘭銅鑼灣酒店

▲ 低溫慢煮的澳洲羊臀肉鮮嫩多汁

▲ 焦糖菠蘿撻伴以椰子香茅雪糕

Tomacado花廚 繁花中的七道菜饗宴

以「一餐一花」為理念的Tomacado花廚，今年推出經典雙人套餐（$1,088／兩位用），套餐提供自由選擇的部份，包括兩道湯品、兩道頭盤、一道主菜、一道主食、一道甜品及兩杯飲品。饕客可選擇花廚特色菌菇湯、金鎗魚能量沙律、刁草欖油味噌醃三文魚、黑松露香草烤三黃雞、A4和牛西冷牛扒、壽喜燒牛肉意麵、「鯉躍龍門」提拉米蘇等菜式，合奏成七道菜的套餐。同時，套餐亦包含獨一無二的花廚伴手禮，為母親節慶祝活動再添暖意。

Tomacado花廚亦提供鮮花零售服務，客人可購買母親節限定花束，為媽媽送上深刻的愛。花藝師將巧手製作出專屬母親的花束，以滿懷花意，予媽媽滿馨歡喜。

電話：2388 6282

地址：銅鑼灣wwwtc mall L2-06號舖

▲ 黑松露香草烤三黃雞

▲ Blue Butterfly Soda 藍蝴蝶

北角海逸酒店綠怡咖啡廳 自助餐送小甘菊野玫瑰護手霜

北角海逸酒店綠怡咖啡廳5月10-11日推出母親節自助晚餐（$328.8起），無限量供應即開生蠔、Movenpick 雪糕，汽水、橙汁、精選紅白餐酒及啤酒，即時烹調櫃位及凍海鮮可享各款刺身、鮑魚、軟殼蟹、鱈場蟹腳、扇貝、鴨肝多士、鮑魚仔燒賣、生滾蟹粥、蟹肉櫻花蝦可麗餅等；熱盤有麻辣蟹雞煲、泰式紅咖喱青口、清蒸沙巴躉、辣酒煮花螺，還有烤肉及多款甜品（以上佳餚將輪流交替供應）。

節日限定每位可母親獲贈椰皇鮮奶燉蛋一客及Herbacin德國小甘菊野玫瑰護手霜 （罐裝）20ml一份（數量有限，送完即止），當月壽星亦可獲贈半磅生日蛋糕一個（請於用餐３天前預訂自助晚餐，並於預訂後致電告知餐廳職員使用生日蛋糕優惠，壽星亦需於入座前提供身份證明文件核對）。

電話：2185 2155

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

▲ 綠怡咖啡廳母親節自助晚餐

Pandan Man 以班蘭蛋糕傳遞甜蜜心意

本地人氣品牌Pandan Man推出兩款母親節限定鮮花蛋糕，優雅大氣的班蘭珍珠鮮花蛋糕（$880）及可愛溫馨的班蘭鮮花蛋糕（$580起），均以鬆軟的班蘭戚風蛋糕為底，搭配細膩的牛油忌廉，再綴上盛開的鮮花，還可以根據母親的喜好，選擇芒果、芋頭或無花果口味。

店家亦特別推出兩款客製化口味的蛋糕，包括班蘭精緻緞帶蛋糕（$880起），以人手製作的牛油忌廉打造出優雅的緞帶，客人可以依照母親的喜好，自由選擇緞帶的顏色；另一款長壽麵蛋糕（$1,880）靈感源自中國傳統的長壽麵，巧妙地用牛油忌廉塑造出長長的「麵條」，再用金色筷子輕輕夾起，寓意健康、幸福與富足。購買以上兩款蛋糕的客人，可選配經典椰糖椰絲、芒果、芋頭或焦糖風味，甜甜蜜蜜，每一口蛋糕都可成為節日裏的亮點。

電話：6608 3280

地址：九龍灣中央廚房或期間限定店自取

▲ 長壽麵蛋糕

▲ 班蘭鮮花蛋糕