親子好去處｜香港最大型史迪仔單飛活動 海港城設5個打卡熱點
親子好去處
發布時間： 1 小時前
在迪士尼的《史迪仔》人版電影5月29日上映前，率先在海港城舉行展覽，由海港城與香港迪士合辦，於5月1日至6月15日舉辦「史迪仔亂入海港城！！！ 」主題活動，將更在商場不同地方特設5個萌爆打卡熱點及8個蓋印站。
活動重點包括：
‧ 3米高超萌史迪仔震憾現身海運大廈露天廣場的夏威夷海灘，大家更可與他齊齊在維港海傍衝浪。
‧ URDU帶來7米高WISHER史迪仔聳立海運觀點，成為絕美維港打卡點！
‧ 小朋友可闖入海運大廈地下中庭的「OHANA 手作基地」參加夏威夷主題DIY工作坊，發揮創作小宇宙。
‧ 史迪仔將會在母親節當天親臨海港城舉行見面會，與各位OHANA（家人）近距離互動。
‧粉絲則不能錯過全港獨家史迪仔主題期間限定店，匯聚超過800款各式各樣的史迪仔精品及食品，其中多款更是會場限定商品，拉滿各位粉絲的期待值。
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