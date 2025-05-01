強積金對沖取消｜措施今日起實施　李家超：冀僱主以更完善制度保障僱員權益

【強積金 / MPF / 孫玉菡】取消強積金「對沖」安排今日（5月1日）起實施，特首李家超在網上社交平台表示，措施惠及全港300多萬勞工，改善退休保障，政府同日推出資助計劃，向僱主提供25年、總額逾330億元資助，分擔轉制後僱主的部分支出，期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益 。

政府推出取消強積金「對沖」安排資助計劃服務處亦於即日起投入服務。勞工及福利局局長孫玉菡今在社交平台指，安排能進一步改善僱員的退休保障，勞工處已推出「援『沖』易」網站，方便僱主了解取消對沖的詳情及提交資助申請。

今日是「五一勞動節」，孫玉菡形容勞工是香港經濟的基石，衷心感謝全港打工仔女，為香港的繁榮和進步所作出的不懈努力和貢獻。他提及連同強積金對沖安排在內，加上調升法定最低工資、修訂「連續性合約」規定、修訂《職工會條例》，以及提升職安健水平，形容勞福局在過去一年加強保障僱員權益及提升職安健的工作上取得實質進展。

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