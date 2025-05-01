城巴失控︱城巴機場巴士西九龍公路撞壆　至少20人傷其中4人嚴重

西九龍公路有機場巴士撞壆，事件中至少20人受傷，其中4人嚴重，分別送往廣華醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院。

事發今午約12時半，一輛由藍田開往機場的A22城巴機場快線巴士，沿西九龍公路往往葵涌方向行駛，當駛近長沙灣海麗邨時懷疑失控，撞上水馬及鐵欄，巴士車頭損毀，車上至少20人受傷，當中包括車長，大批消防到場救援。

運輸署宣布，因交通意外，西九龍公路往葵涌方向近海麗邨的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 同時，青沙公路支路往昂船洲大橋方向近海麗邨的唯一行車線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

城巴發言人回覆表示，今午約12時30分，一輛城巴機場快線A22往機場方向的巴士，於西九龍公路與青沙公路交界涉及一宗交通事故。車長及約20名乘客受輕傷送院治理。城巴對受傷乘客致以慰問，並會對他們提供協助及支援。城巴會配合警方對事件作出全面調查。

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