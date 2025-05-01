鄭伊健｜鄭伊健不為演1日戲700萬片酬所動　經理人林珊珊親解沒北上掘金兩大原因

【鄭伊健 / 古惑仔 / 林珊珊 / 文雋】曾參演《古惑仔》的演員陳小春、林曉峰、謝天華都北上內地發展做「大灣仔」，可是「浩南哥」鄭伊健除早年曾參與內地綜藝外，近年卻鮮少到內地，自動放棄掘金。

與伊健合作30多年的經理人林珊珊近日接受文雋的youtube節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 》訪問時，親解鄭伊健近年未有「北上掘金」的真正原因。

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鄭伊健｜兩大原因近年未北上掘金

文雋本來在節目訪問林珊珊，但因為對方是鄭伊健多年經理人，不免提及伊健。當中講到伊健由第一日開始已不想演《古惑仔》，只是後來無奈地接演。

另外，近年來不少香港藝人北上內地發展，可是伊健近年卻沒北上，由此引來不少網民討論，曾與對方合作多套電影的文雋指對方一向率性，認為外間不要太多解讀，稱：「鄭伊健呢十年八年，佢話唔去大灣區就唔去大灣區，同顏色無關，唔係任何咩理由，就只係佢唔鍾意。」

林珊珊聽後，進一步解釋原因，指：「第一，我哋喺國內發展係早過好多好多藝人之前第二，大灣區個case，因為好多時候，佢哋邀請嘅9成9都係做綜藝。綜藝係佢（伊健）最弱一環……因為佢拍過之後，佢覺得自己唔鍾意做嗰樣嘢。」

她續說：「譬如佢根本唔可以接受到有個camera跟實佢，或者有個camera瞓緊覺都要拍啲嘢。佢根本唔喜歡做呢樣嘢，唔喜歡又點解要做？」

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鄭伊健｜不為拍1日700萬元片酬所動

林珊珊還透露，鄭伊健多年前曾於陳小春拍過內地綜藝，但最終都感到無法適應、很辛苦；同時，她表示鄭伊健自知拍綜藝「唔會交到貨」給製作人，可能令雙方都不愉快，「成件事都唔開心，佢就會問『珊珊，我地係咪好等錢使呀？』，我通常會話『OK頂得住』，咁佢就會話『頂得住就唔接啦』」。

在昨晚（4月30日）上架的最新一集《文雋 講呢啲 講嗰啲 》內，文雋憶述約9年前曾有內地投資者想重組《古惑仔》原班人馬拍電影，而且影片更由伊健老友錢國偉（Wilson）執導，找文雋幫忙搭路邀伊健演出，片酬為500萬，可是伊健也不肯接，於是投資方加碼至700萬元、只拍1天，可是伊健也不肯接，文雋稱：「伊健好聰明，後來此片出來，一如他所料，是不太合乎水準（製作）。」

林珊珊表示，伊健與錢國偉關係友好，可是錢國偉一開始邀他演出時，伊健已表示不喜歡這故仔，林珊珊稱：「他知道做導演是Wilson心願，伊健叫Wilson再諗第二個故仔，或者我哋一齊再諗再搵投資者。」

文雋接補充：「即唔好再類似《古惑仔》。」林珊珊回答：「類似呢個意思，好堅決、好清晰。」文雋並稱，伊健不是一個只用錢便可打動的人。

▲ 林珊珊解釋鄭伊健當年推錢國偉電影的原因。

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