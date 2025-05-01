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美食新聞報道︱良心社企為弱勢社群發聲　老闆許承俊家訓：生不帶來 死不帶去

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

《美食新聞報道》

【美食新聞報道 / 弱勢社群 / 社企 / 新加坡美食】由倪嘉雯（Carmen）黃嘉雯（Carmaney）廖慧儀（Jessica）伍倩彤（Gillian）蔡景行（行仔）等主持的TVB飲食節目《美食新聞報道》，在今晚（5月1日）「故事味緣」主人翁「廚尊」餐廳老闆許承俊，年青時他在新加坡經營美食廣場攤檔，近16年在香港經營餐廳，推廣新加坡美食。

許承俊提到自幼父母的教導︰「媽咪細個就教我，零到25歲係學習，所以我有master degree、first class degree，25到50歲去賺錢，50歲以後就要回饋社會。所以他一面推廣地道新加坡美食，亦辦社企為弱勢社群發聲，本着的宗旨是「生不帶來，死不帶去」。

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「廚尊」餐廳老闆許承俊，在港經營良心社企。

美食新聞報道︱被簡單一句話感動

同時許承俊對美食的要求，沒有因社企身份而降低，他說︰「我想人客嚟幫襯係真係好食，而唔係因為做善事喺度食嘢。」所以簡單至一塊斑蘭葉，都要從新加坡入口，廚師亦是從當地帶來。

許承俊經營的暖心社企主要聘請及培訓殘疾人士，目的是讓他們自信地融入社會，他說︰「等佢哋可以靠自己努力尋回尊嚴，最難忘是疫情嗰段時候，從新加坡返港每次都要檢疫，返到店舖員工第一句話『爸爸返嚟喇』。」

簡單一句話道盡員工心聲，亦令許承俊大為感動，覺得所作一切沒有白費。

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