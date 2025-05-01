五一黃金周｜港大內地畢業生帶子女訪母校：感受學術氛圍　打卡點人頭湧湧

【黃金周/港大/堅尼地城/打卡】五一黃金周於今日（1日）正式開始，多個打卡點人來人往，有內地遊客表示，將在港逗留7天，預算約5萬元，亦有遊客選擇即日來回，預計花費700元左右。

記者在今午到訪香港大學、堅尼地城科士街等多個熱門打卡位置觀察，發現人流絡繹不絕，亦有深圳機構帶遊學團到港大參觀。

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博士畢業生帶子女參觀母校 留港7天

來自遼寧的林先生一家到訪港大參觀及打卡。林太指，自己是港大博士畢業生，所以帶子女前來感受港大的學術氛圍的薰陶，女兒亦希望未來可以在港大就讀。林太續指，會在港逗留7天，預計花費5萬至6萬元左右，會到參觀博物館、M+等。她又讚賞香港服務比內地更加細緻，雖然在內地的社交平台對香港有一些不好的評價，但親身到訪後，她認為香港人十分負責、專業。

林先生讚賞香港人文關懷高及歷史底蘊深厚，他建議，香港可以以文化來吸引遊客到港旅遊，如以TVB老一輩港星吸引內地八零後的消費主力軍，相信有助香港旅遊業的發展。

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台灣客堅尼地城打卡：香港有獨特復古氛圍

其後，記者亦到訪位於堅尼地城科士街的熱門打卡點，發現三分之一的馬路設置鐵欄，供遊客打卡並有告示提醒，勿在行車路停留及拍照，違者可被檢控，惟還有部分遊客站出圍欄範圍。四點左右亦有警車及警察到達現場觀察情況。

來自深圳的王小姐與朋友正在科士街打卡，她們表示，從內地小紅書平台了解到堅尼地城的打卡位，她們只會在香港逗留一天，餘下的日子打算到廣州佛山旅遊。王小姐指，已來港三至四次，「港風」仍十分吸引，而今天主要在堅尼地城打卡，再到中環乘坐觀光巴士到尖沙咀，預計共花費700至800元。

來自台灣Valerie及小雲表示，香港距離台灣較近，所以五一假期選擇來香港探望朋友及遊玩。Valerie稱，會在港逗留4天，預計在港花費7,000元，打算購買蛋撻、餅乾、水果乾等，雖然台灣也有，但還是認為很有香港特色。

小雲也表示，計劃去吃港式傳統點心、昂坪360、黃大仙等。提及有遊客稱香港服務態度不佳，但她們認為尚可，「該做的還是會做」，只是沒有台灣人親切。

提及香港旅遊的吸引力，小雲表示，香港有商店會入貨一些美國的黑膠唱片，可供消費者現場挑選，這些是內地沒有的。Valerie則認為，香港有獨特的復古氛圍，吸引她到訪。

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內地客指香港有古樸氣質 惟物價較上海高

旅客武小姐及張小姐計劃在香港及澳門逗留5天，她們雖沒有設置消費上限，但認為香港物價較高，形容香港消費比上海「上了一個台階」，所以在消費上會比較謹慎。張小姐認為香港有古樸的氣質，吸引她前來旅遊。在購物方面，她們則提到會去星際城市買菲林相機及內地較難買到的即影即有相紙。

來自山東的衣小姐表示，自己是首次來港，將會在香港逗留兩天一夜，預算為5,000元。她打算品嚐港式茶餐廳及到訪維多利亞港、太平山頂，亦打算到星光大道五月天雕塑打卡及參觀史迪仔展覽。她也提及，朋友告知在香港購買藥品較有保障，所以將會購買藥品作手信。

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