五一黄金周｜內地領隊帶數百人「徒步團」遊東壩　稱內地客已不熱衷買名牌生態遊有商機

五一黄金周展開，在最近受「小紅書」炒熱成打卡熱點的萬宜水庫東壩，有不少內地旅客帶齊裝備，準備到鹹田、西灣一帶露營。有內地旅行社辦「徒步旅行團」，帶數百名內地客到香港兩天一夜露營，領隊指內地客近年熱衷生態遊，已不如以往只「掃名牌」。有議員認為零售業界應將產業升級和轉型，配合內地旅客新旅遊模式。

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帶50團友兩日一夜行人露營 每人收400元

來自廣州的領隊小威帶「徒步團」來港，數十名團友今早在廣州集合，包車到羅湖關口，再乘的士到東壩。小威指，他們一般有2名領隊帶30至50名團友，而今日共有數百名團友來港，每人團費300至400元人民幣。他提到，他工作的「俱樂部」7、8年前起已開始帶團來港「徒步」，而萬宜水庫東壩近年十分受內地年輕人歡迎，他們會帶團友在海岸線及六角形岩柱打卡，再步行到鹹田或西灣露營。

小威認為，近年香港對內地人來說定位已經轉變，內地人來港已不如以往般只買名牌、掃保健品，因「內地咩都買到，匯率差唔多冇必要落嚟買」。他又指，來香港「徒步」的內地人喜歡大自然，「同住酒店嗰啲係兩班人」，認為發展生態旅遊是新商機。

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姚柏良稱東壩「水都冇枝」冀增配套

旅遊界立法會議員姚柏良早上到東壩視察，他指整過運作良好，交通情況暢順。惟他認為政府沒有把握東壩一帶商機，指不少遊客以為遊客中心有水售賣，惟「呢到水都冇枝」，旅客「山長水遠」來到可能會有點落差。

姚形容很多來露營的內地客「相當中產」，消費力高，但郊野公園沒有地方讓他們消費。他舉例指，日本淡路島的郊區有咖啡店，讓旅客郊遊後飲咖啡和打卡。他認為政府可在郊野公園增加配套，「俾啲情境佢哋消費」，如增設小食亭、紀念品商店及即影即有檔口等；零售業界亦應將產業升級和轉型，配合內地旅客新旅遊模式。

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