五一勞動節｜李家超探訪機場員工籲僱主優化職場環境　孫玉菡化身酒樓「洗碗工」

今天（1日）五一勞動節。工聯會今年續邀請特首李家超和司局長探訪前線工友。其中，李家超一行日前到機場探訪機場員工，政務司副司長卓永興、勞福局局長孫玉菡則分赴安老院舍探訪前線工友。孫玉菡更化身「洗碗工」，體驗洗碗工作的不易。

李家超昨日在孫玉菡、運輸及物流局局長陳美寶陪同下，到香港國際機場探望機場勞工，預早為他們打氣和送上節日祝福。他在停機坪向多位地勤人員了解貨運流程，亦到員工餐廳和機場不同工種勞工交流。他在社交平台表示，期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益。

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卓永興與96歲伯伯一起「打機」

在將軍澳一間安老院舍，卓永興則與保健員、護士等交流，又與一名96歲伯伯一起「打機」，大讚伯伯思考靈活、院舍氛圍輕鬆。他見記者時表示，今日對很多人而言是假期，但很多前綫員工仍需要上班，為市民提供各種服務，他表示謝意及敬意。

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工聯會理事長黃國則陪同孫玉菡等人到酒樓廚房，了解廚師工作日常，又到洗碗部了解運作，孫玉菡戴上手套，親身體驗洗碗工作，並了解他們行業面對的困難，以及如何改善工作環境。孫玉菡在社交平台發文表示，政府將繼續以務實態度，在平衡勞資雙方利益的前提下，改善僱員的福利和保障。

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