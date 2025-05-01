強積金對沖取消｜中小企老闆：疑問多卻不知問誰　未來或聘更多兼職

【強積金 / MPF / 對沖】強積金「對沖」取消安排今（5月1日）起實施，但有不少中小企負責人，雖得悉以上新政策，但對執行詳情及未來成本的影響，仍然「一頭霧水」。

或要求員工轉為自僱

飲食業老闆譚先生指，現時行業對很大挑戰，當然要留住有經驗的好員工，但取消強積金「對沖」後，他相信成本一定上升。

就算是上市公司，很多中式飲食業的純利只不過1成左右，甚至低過1成。無論是長期服務金或遣散費，也`是頗大的數目。一個做了5年的普通樓面，其長期服務金能約5萬元，工作大概10年的餐廳同事，長期服務金已經要六位數字。

另一中式食肆老闆梁先生指出，其員工大多有較長年資，得悉新政策後有很多問題想問，但不知可以找哪個政府部門。他指市道艱難，現時要為員工供強積金，已是一筆大支出，坦言取消強積金「對沖」很不公平。未來會再「計好條數」，若成本太高可能要轉員工為自僱人士、多聘用兼職，又或以其他方式合作。

尋求新投資方式對沖部份支出

譚先生補充，食肆普遍面對的另一挑戰，是業主不再續租或加太多租而被逼結業、遣散員工。強積金「對沖」取消後，他擔心未來成本再上升。

之前荃灣店簽4年租約，之後業主不再續租，我們要結業做遣散，那次花近20萬元，強積金投資回報未符理想，未能全部對沖，自己要貼幾萬。若當時沒有『對沖』，根本不夠錢做遣散。

雖然他知道政府有資助，但仍在了解，亦有向負責其強積金的保險顧問了解，有何方法可應對，更花時間去聽相關講座，希望在投資或理財上及早做好準備。但之前曾聽了約1小時講座，他也不太明白。

參考大企業做法

經營近10年的顧問公司老闆黃小姐表示，有聽聞新政策但未有時間詳細了解，明白新政策會增加營運成本。但她強調資深員工對公司十分重要，不會隨便遣散。若資深員工要離職，也希望以其他方案繼續合作下去。

未來會參考大企業的做法，再調整策略。若同事做至退休，長期服務金是其應得的。

而經營公關營銷公司逾20年的張小姐坦言，現在環球經濟非常不明朗，早幾年已開始減少僱用全職員工。同時，市場上出現不少兼職或自由職業者，他們都在不同範疇的經驗，選擇人才上可更𩆜活，故強積金「對沖」取消的影響已不大。



政府資助計劃 分擔部份支出

政府同日推出資助計劃，向僱主提供25年、總額逾330億元資助，分擔轉制後僱主的部分支出。而政府推出取消強積金「對沖」安排資助計劃服務處亦於即日起投入服務。勞工處已推出「援『沖』易」網站，方便僱主了解取消對沖的詳情及提交資助申請。

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