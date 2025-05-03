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香港貧富分佈圖｜港鐵沿線貧富分佈圖瘋傳　呢條線全部都係「富人」？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

鐵沿線貧富分佈圖瘋傳，呢條線全部都係「富人」？有網民睇完咁回應！

【貧富懸殊 / 港鐵分佈圖 / 香港18區】城市各區的定位不同，經濟水平亦存在差異，不過每個區域都會有普通收入人群及高收入人群居住。

近日網絡瘋傳一張標註貧富的港鐵路線圖，有人按照五個階層將港鐵沿線聚集的人群分為「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」；圖片被網民轉載至小紅書引起網民熱議，有人留言「打假」，稱如此歸類有失偏頗。

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貧富分佈圖｜港島及南港島線幾乎全是「中產」或以上標籤

樓主以「這個圖是真的嗎？留言驗證一下」為題上傳一張港鐵沿線的「貧富分佈圖」；圖片將覆蓋18區的、9條港鐵線沿線居住地市民分為「窮人」、「一般人」、「中產」、「有錢人」及「富豪」5個階層。

網絡瘋傳「港鐵沿線貧富分佈圖」。（取自小紅書）

圖中共標註了32個標籤，其中有10個「一般人」標籤，為最多；8個「窮人」標籤，大多分佈於屯馬線及觀塘線，幾乎集中於港鐵線的終點站；而各線均有「中產」分佈。

「有錢人」標籤大多集中於油尖旺區及港島線中環站至銅鑼灣站沿線；2個「富豪」標籤分別標註於南港島線及九龍塘站；其中港島線和南港島線幾乎全是「中產」及以上人士，僅有柴灣站附近注有「一般人」標籤。

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貧富分佈圖｜網民否定圖片判定：唔係咁喎！

圖片引起熱議，大多網民並不認可圖中說法，認為各區都有經濟實力不同的市民居住，不應按照居住地判定貧富，「何文田竟然有錢人，住過，感覺一般人啊」、「話元朗天水圍屯門係窮人嘅，可能無見過人哋原住民嗰啲屋同地」、「荔枝角好多豪宅」、「好似唔係咁喎」、「原來我屋企嗰幾層私樓，都只叫作一般人同窮人」、「我住中環，但我好窮」、「每個地區都有有錢人㗎」、「亂編一通」、「假的，有錢人19區都有的」。

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