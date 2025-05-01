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金像獎2025︱出爐金像男配角拍廣告搵真銀　朱栢康：演員路不知流過幾多汗

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

金像獎最佳男配角得主朱栢康。

【金像獎 / 最佳男配角 / 朱栢康】剛勇奪金像獎最佳男配角的朱栢康即有新搞作，與男士服裝品牌合作拍恤衫廣告。朱栢康在廣告中大騷Fit爆身形，為「演員路」不時操練，更稱：「流過幾多汗，觀眾未必知，但我自己知道。背後有汗，有痛，有無數次重來。」

雖然榮升金像獎男配得主，朱栢康表示自己沒「藝人包袱」，平時喜歡以簡約配搭示人：「因為拍戲就會有戲服啦，所以平時都好簡約，一件恤衫比人感覺斯文、有活力就可以，始終成長後都唔可以太求其，我試過有次做完運動突然要去試鏡見導演，本身得件背心、牛仔褲，好在車尾一直都有擺件恤衫傍身，咁就簡約得嚟唔失禮！」

金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇

金像獎最佳男配角得主朱栢康。

金像獎2025︱朱栢康分享揀衫心得

朱栢康笑言，著衫自信都很重要，並分享揀衫心得：「以前著衫真係好簡單，舒服至上，但近年去多咗隆重場合，依家都識得因應不同場合擇啱嘅衫着，我發現『透氣快乾』嘅衫真係好重要，因為現場啲燈都幾熱，自己又有啲緊張，但要扮晒型唔畀人知出汗，所以依家我會識揀著咩衫！」

問到拿奬後有甚麼慶祝活動，說：「可能嚟緊會同啲朋友食吓飯慶祝，但都要收拾心情投入劇組。攞獎後希望拍多啲廣告，多啲贊助吓啲裇衫，因為藝人買衫其實都花費好大㗎！」

金像獎最佳男配角得主朱栢康。

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