寵物友善措施｜輕鐵「貓狗同行」首日試行　立法會議員攜愛犬試乘

輕鐵「貓狗同行」試行計劃今日（1日）開始，多名立法會議員齊齊試乘，選委界議員陳曼琪更攜愛犬豆豆同行，形容牠首次搭乘，表現「很興奮、很開心」，認為便利寵物出行吸引更多人留港消費。

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陳曼琪︰愛犬首次上輕鐵「很興奮、很開心」

陳曼琪在社交平台表示，豆豆首次搭輕鐵，表現很興奮、很開心，搭完輕鐵便去狗公園玩；又指便利寵物出行既可促進人寵共融，亦可促進寵物經濟。

她說，攜帶寵物的乘客都有按規則在最尾車卡貼有貓狗同行標語的門乘車出入；提醒市民上車前要先購買「貓狗同行證」，每逢周末及假日都可以搭。

劉國勳︰整體運作暢順 冀推廣至其他交通工具

同行的民建聯劉國勳說，輕鐵在月台增設清晰指示標誌，繁忙車站亦額外調派人員協助市民熟習有關安排，大讚「貓狗同行」整體運作暢順有序；提醒市民將寵物放入寵物袋並關好，並在指定位置上落及逗留。

他認為，計劃不僅方便寵物主人，更是香港邁向「人寵共融」社會的重要一步，希望該計劃試行成功後能進一步推廣至其他公共交通工具，最終實現平衡公共運輸效率與寵物友善需求。

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