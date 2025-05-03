餐廳熱話｜香港餐廳服務差食物質素下降？　餐廳老闆親揭3大原因無奈慨嘆： 員工惡過老闆

【飲食業 / 服務質素 / 食品質素 / 炒散】不同食肆間水平參差不齊，近年來餐廳的服務及食物味道表現一直是熱討話題。

近日，1名自稱小餐廳老闆在Threads發帖，直指現如今本港餐廳的服務態度差，食品質素不盡人意，他將這一現象歸結為3點原因，無奈難聘請到「正常人」；該觀點一出，立即引發網民熱議……

餐廳熱話｜食客呻酒店餐廳額外要水被索價$90 怒批職員未事先告知收費熱議

餐廳熱話｜老闆親揭餐廳服務差食物質素下降原因

樓主以「啲人成日話香港餐廳服務差，食物質素下降」為題發帖，並自以「小餐廳老闆」的視角回應該觀點，坦言「我極度認同香港餐廳的服務差，嘢食又難食」，並分析造成該現象的3大原因。

同時，無奈慨嘆飲食業「員工惡過老闆」，招到員工並非易事，招到「正常人」更是難上加難。

▲ 餐廳老闆坦言「極度認同香港餐廳的服務差，嘢食又難食」。（《開心速遞》劇照）

餐廳熱話｜原因一：香港飲食業職場文化奇特

樓主表示，香港的飲食職場文化獨特，因入行門檻低，「搵工易過呼吸，有手有腳都會有人請」；因此，員工並不會積極主動、充滿幹勁、重視這份工作，服務顧客時未必會充滿熱情和富有責任感，「喺咁嘅環境下，邊個會在意自己份工」。

餐廳熱話｜原因二：「炒散」成「業界毒瘤」

其次，飲食業員工有不少是「炒散（短期散工）」，尤其是日結薪資的員工，樓主形容這類人是「業界毒瘤」。他認為短期工大多「無所事事，分分鐘仲一身財仔債」，工作即日領到薪水後便消失，過段時間再到其他餐廳工作，反問「可想而知會做得出啲乜品質？」。

▲ 餐廳老闆認為「炒散工」是「業界毒瘤」。（取自Threads）

餐廳熱話｜原因三：工作壓力大易出錯

此外，樓主認為餐飲業的工作看似操作簡單，實則不然；在廚房炒菜或處理訂單都需要反應快、隨機應變、有抗壓能力，而能「好多人會好緊張好驚，一驚就亂」；即便是經驗豐富的員工，在客流高峰期亦可能會出現不慎失誤。

最後，樓主自問自答道，「你可能會話，人工有唔係高，憑乜咁高要求？我可以話，你做到我做嘅嘢，俾夠5旺你又點話。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

餐廳熱話｜做10年樓面網民：不如試下自己店開始改變文化

樓主的觀點引起網民熱議，1名從事樓面工作10年的網民雖認同他提出的問題，但卻有不同看法：如果店家能提供更好的福利和待遇，「會唔會留住多啲有心嘅人？」，而針對短期工流動性高，則可以嘗試建立「半固定班底」，令餐廳品質容易控制。

面對繁忙的廚房工作，可以簡化餐單以減輕工作量；而難請到「正常人」店員，他則建議樓主將餐廳「打造成『員工有前途』嘅地方」；亦鼓勵老闆可以從自己的餐廳開始做出改變，久而久之帶動整個行業向好。

文化差異｜居深圳美國人遊港呻「城市巔峰期已過」 對比2點不足惟盛讚城中有1處「淨土」

唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客 顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？

Omakase｜港女花$4,000食Omakase嬲爆 只得3貫壽司食唔飽

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】