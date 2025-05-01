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五一黄金周｜北潭涌東壩車站「車等人」　小巴公司向外援租車及增支付寶付款機

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

北潭涌往東壩小巴站雖有旅客等車，但小巴充足不用久候。（梁偉榮攝）

五一黄金周展開，萬宜水庫東壩上月復活節長假期一度出現過百名內地客等車人龍，其後政府各部門出招應對情況。今日（5月1日）在北潭涌巴士總站及東壩的士站，均未見候車人龍，大部分時間是「車等人」。小巴營辦商在站頭安排站車及增設支付寶付款機，便利內地客。

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人流較復活節減半　7成內地客

本報記者今早11時到達北潭涌巴士總站視察約半小時，9A線小巴站大部分時間是「車等人」，有3至4輛小巴在旁等待，一輛小巴客滿後，隨即會有另一輛補上，乘客基本上不用候車。

西貢1、2號專線小巴有限公司總經理馮致華在場視察及疏導乘客，他向本報表示，今早於11時，有約400至500名乘客經小巴前往東壩，較復活節假期同一時間約1,000人少一半，且交通暢順，車程只需20幾分鐘。乘客中內地客佔7成，其餘則是本地人。

馮致華表示，以往周末一般只有10輛小巴營運該路線，今次則出動30輛，其中15輛向其他小巴營辦商租借。他指黄金周前已與運輸署協商，署方批准公司租用額外車輛和司機，並於明天（2日）試行平日服務，如新方案可行，日後十一國慶等長假期都會沿用此安排。

內地客不懂使用香港支付寶付款碼

營辦商以6,000元購買兩部支付寶付款機設於站頭，供未有安裝支付寶的「外援車」使用。馮致華指，復活節假期時發現很多內地客不懂使用香港支付寶的付款碼，「不停試scan，喺上面搞好耐」，因此今次特意安排站長在站頭協助乘客付款，又張貼指示牌，讓乘客在上車前完成付款，避免阻礙其他乘客。

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在東壩的士站，整個下午均有警員駐守，並派發「舉報黑的」單張予旅客。記者採訪期間，有內地客登上綠色的士欲前往坑口，的士司機回應說「淨係出西貢喎」，惟遭警員發現。該名警員向司機指「你講咩話，講多次」，司機隨即改口說可前往坑口。

警員緊盯的士站防「黑的」

的士司機許先生指，以往東壩一帶常出現「黑的」，以紅色市區的士尤為嚴重。他透露，有紅的司機會入東壩「博一博」，收100至200元一位出北潭涌或西貢，否則他們不會入東壩接客，「條數圍唔到，咁遠入嚟唔抵」。惟現時警方加強執法和巡查，許料該些司機已「唔敢咁收錢」。

許先生又預計五一長假期生意或較平日有5成增長，雖然首日人流較去年同期少，但內地旅客多數搭的士前往大學站或羅湖口岸，路程長對生意有一定幫助。

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