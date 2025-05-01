五一黃金周｜尖沙咀金舖前現人龍　內地遊客為結婚預7萬買「三金」

【黃金周/金價/尖沙咀/餐廳】今日（1日）勞動節，本報記者到訪尖沙咀廣東道一帶，發現餐廳食肆人流不旺，惟金舖則現人龍。有內地遊客指，下半年即將結婚，預計花7萬元在港購買「三金」（即金戒指、金手鏈、金頸鏈）。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

內地客：雖有匯率差 港買金不算便宜

廣東道的金舖有不少人排隊，來自浙江的陳先生指，下半年將會結婚，所以前來購買「三金」，預算大約7萬元左右，亦表示女朋友「喜歡甚麼買甚麼」。問及為何選擇在香港購買，他稱只是碰巧在港旅遊，所以在此購買，亦表示香港黃金已不算特別便宜，更形容特意來港買金為「賠本」，如機票及住宿均是成本。

正在排隊的裴小姐表示，並不知道今天黃金價格上漲，因已有心儀金飾，所以便前來排隊進店，她也表示沒有設預算，只要喜歡便會購買。提及為何會來港購買，她指，香港與內地有匯率差，希望能夠在港以較便宜的價錢購入，但表示香港的金價已沒往年有吸引力。

剛離開金舖的張先生一家，空手而歸。張太表示，目標並不是黃金，但留意到黃金價格上升，而自己心儀的鉑金則是工費較高，甚至比內地更貴，所以也沒有購買。張先生表示，一年會來港十多次，而今次來港發現「不太對」，10克的鉑金工費與10克的鉑金價格一樣，他認為可能是因爲五一假期的原因。

內地遊客陳小姐表示，並不了解今日黃金價格上升，但已有心儀手飾，所以排隊進店，預算為兩至3萬元左右，不過若價格高於預期，可能也會購買。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

麵店生意不如國慶 客人「唔捨得食」

金舖旺場，但食肆生意未如理想。王子麵館店長馮小姐表示，店舖已經營半年，雖未經歷過五一黃金周，但與去年國慶相比人流較差，她形容國慶期間「由朝做到晚」，生意興旺，而今日較國慶生意大約跌了兩成至三成左右，或許與市民北上消費及較少旅客訪港有關。她又稱，今日「旺丁唔旺財」，又形容客人「唔捨得食」，大部分遊客只會叫38元的麵，而非60多元，導致單價較低。她又表示，復活節假期已經「好靜」，希望接下來數日生意會上升。

燒味店雖在內地平台宣傳 生意按年跌2成

炯記燒味店鋪負責人指，店舖在尖沙咀已經營五年，生意較去年同期跌20%，「往年呢個時候我哋應該排緊隊」，往年這個時候生意額已過2.6萬元，惟今天只有兩萬元左右。提及是否有為五一勞動節準備更多人手，她則表示沒有，「預咗靜」，但她亦有在內地社交平台宣傳，並且延長了在美團的優惠期限，希望可以幫助生意。

美麗華酒店入住率與去年相若

美麗華酒店回覆本報查詢表示，酒店房間入住率暫時較去年同期相若，今年黃金周酒店房間高需求日子只在頭3天，訂房入住率大約89%，預計黃金周的第四天，需求會減少。美麗華亦表示，有推出早預訂優惠、快閃優惠來吸引客人，預計黃金周內地客人佔50%。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】