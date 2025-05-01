  • 25°C
香港時間：202551日 (四) 22:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五一黃金周｜小紅書網友齊赴東壩讚「國內首屈一指的海岸線」　有自備糧食窮遊五天

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

居港內地人陳小姐（右二）與小紅書認識的5名朋友相約來港郊遊。（梁偉榮攝）

五一黄金周今日（1日）展開，不少內地旅客帶同露營裝備到西貢萬宜水庫東壩一帶。有旅客在內地社交平台「小紅書」相約網友露營，形容東壩是「國內首屈一指的海岸線」。另有內地客計劃花5天4夜行麥理浩徑，已自備足夠5天食用糧食，暫不打算在港額外花費。

居港內地人陳小姐計劃到咸田灣露營兩天一夜，同行的5名朋友，是近日透過小紅書認識並相約露營，今日才第一次見面。她指東壩在小紅書上「好火熱」，有人會在平台上「打搭子」、「打個群就嚟」（即與網友結伴）。她認為東壩地貌特別，交通方便且衞生，因此吸引很多遊客。

與陳小姐同行的劉先生首次訪港，他說自己是露營愛好者，指東壩在內地獲得「國內首屈一指的海岸線」的美譽，又說「沒有比這個更好看」，故特意來「朝聖」。他說，雖然國內也有類似的露營地點，但只有香港同時集合郊區和購物點等元素，而且香港亦十分安全，四圍都有警察巡邏。他計劃露營後再留港玩一兩天，屆時預算約1000元消費。

點擊圖片放大
+4
+3
TOPick一分鐘
室內遊樂場｜文具佬新開兒童室內遊樂場Giggleland　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

來自廈門的任先生一行5人計劃5天4夜行麥理浩徑，他說今次是首次訪港，預計5天只需花1000元高鐵票費用，露營物資全由內地帶來港。他說透過網上「攻略」發現香港物價較內地貴兩、三倍，雖然想到市中心遊玩，但還是要再考慮。

另一名內地客李先生則選擇即日來回，在東壩及浪茄郊游。他與友人今早經羅湖口岸過關，再乘的士到東壩，料全日只花200至300元交通費。他說，上次訪港已體驗到市區物價，連同酒店房價太貴，故今次帶備了一日份量乾糧，今晚將經港珠澳大橋到珠海的酒店，明天再去澳門遊覽。

點擊圖片放大
+12
+11

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演
12:20 2025/04/29
五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演
五一黃金周｜九巴全面加強服務　即日起可半價購買「旅客日票」
13:34 2025/04/29
五一黃金周｜九巴全面加強服務　即日起可半價購買「旅客日票」
五一黃金周2025｜內地客提早抵港避人潮　高中生為到港大打卡訪港惟不知要事前登記
21:43 2025/04/30
五一黃金周2025｜內地客提早抵港避人潮　高中生為到港大打卡訪港惟不知要事前登記
五一黃金周2025｜截至下午4時逾30萬人次入境　內地客佔近18.3萬
今日 16:43
五一黃金周2025｜截至下午4時逾30萬人次入境　內地客佔近18.3萬

你可能感興趣

五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演
12:20 2025/04/29
五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演
五一黃金周｜九巴全面加強服務　即日起可半價購買「旅客日票」
13:34 2025/04/29
五一黃金周｜九巴全面加強服務　即日起可半價購買「旅客日票」
五一黃金周2025｜內地客提早抵港避人潮　高中生為到港大打卡訪港惟不知要事前登記
21:43 2025/04/30
五一黃金周2025｜內地客提早抵港避人潮　高中生為到港大打卡訪港惟不知要事前登記
西貢 西貢區 露營 大自然 姚柏良 旅行團 郊野公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劫後重生丨為救人遭剷雪車輾壓　「鷹眼」逾30處骨折左眼爆出重創2年後近況曝光
劫後重生丨為救人遭剷雪車輾壓　「鷹眼」逾30處骨折左眼爆出重創2年後近況曝光
移民女星｜移英女藝人認與丈夫多爭執　分享夫妻25年相處之道：俾佢出去玩
移民女星｜移英女藝人認與丈夫多爭執　分享夫妻25年相處之道：俾佢出去玩
急症室最長等候時間（05月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月01日 時間16:05）
粉底液推薦2025︱《LDK》18款高遮瑕粉底推薦　A級最平$89媲美專櫃妝效 自然不厚粉持妝一整天
粉底液推薦2025︱《LDK》18款高遮瑕粉底推薦　A級最平$89媲美專櫃妝效 自然不厚粉持妝一整天
新聞之花︱主播鄧潔瑩宣布與TVB結束7年賓主關係　採訪車旁留影道別：再見了
新聞之花︱主播鄧潔瑩宣布與TVB結束7年賓主關係　採訪車旁留影道別：再見了