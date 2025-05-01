五一黃金周｜小紅書網友齊赴東壩讚「國內首屈一指的海岸線」　有自備糧食窮遊五天

五一黄金周今日（1日）展開，不少內地旅客帶同露營裝備到西貢萬宜水庫東壩一帶。有旅客在內地社交平台「小紅書」相約網友露營，形容東壩是「國內首屈一指的海岸線」。另有內地客計劃花5天4夜行麥理浩徑，已自備足夠5天食用糧食，暫不打算在港額外花費。

居港內地人陳小姐計劃到咸田灣露營兩天一夜，同行的5名朋友，是近日透過小紅書認識並相約露營，今日才第一次見面。她指東壩在小紅書上「好火熱」，有人會在平台上「打搭子」、「打個群就嚟」（即與網友結伴）。她認為東壩地貌特別，交通方便且衞生，因此吸引很多遊客。

與陳小姐同行的劉先生首次訪港，他說自己是露營愛好者，指東壩在內地獲得「國內首屈一指的海岸線」的美譽，又說「沒有比這個更好看」，故特意來「朝聖」。他說，雖然國內也有類似的露營地點，但只有香港同時集合郊區和購物點等元素，而且香港亦十分安全，四圍都有警察巡邏。他計劃露營後再留港玩一兩天，屆時預算約1000元消費。

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來自廈門的任先生一行5人計劃5天4夜行麥理浩徑，他說今次是首次訪港，預計5天只需花1000元高鐵票費用，露營物資全由內地帶來港。他說透過網上「攻略」發現香港物價較內地貴兩、三倍，雖然想到市中心遊玩，但還是要再考慮。

另一名內地客李先生則選擇即日來回，在東壩及浪茄郊游。他與友人今早經羅湖口岸過關，再乘的士到東壩，料全日只花200至300元交通費。他說，上次訪港已體驗到市區物價，連同酒店房價太貴，故今次帶備了一日份量乾糧，今晚將經港珠澳大橋到珠海的酒店，明天再去澳門遊覽。

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