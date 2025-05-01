嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組

提供嬰幼兒疫苗接種等服務的仁滙醫務集團疑似停運，公司的社交平台帳號已停用，大批預繳嬰幼兒疫苗接種計劃的家長或成「苦主」，他們成立的苦主群組已有逾千人加入。

社交平台帳號關閉 致電無人聽

網上流傳仁滙醫務集團今起（1日）停運，仁滙至今未有回應，但其在社交平台Facebook及Instagram的帳號近日已經關閉，公司網站就仍能正常瀏覽，但年頭「聯絡我們」一頁共有7間醫療服務中心的資料，最新只餘兩間位於尖沙咀及沙田的「體檢及疫苗中心」。

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家長付逾萬元預購 一針未打

家長馮先生向TOPick指，2月在「BB展」中，以10,850元購買涵蓋兩款疫苗的接種計劃，除有價值數千元的嬰兒車贈品，亦被加入至仁滙開設的Whatsapp群組。群組有數百名成員，亦有仁滙的「陳姑娘」向家長分享嬰兒健康資訊，並解答家長就嬰兒身體狀況的查詢，惟陳姑娘昨日開始沒有回覆信息，致電仁滙亦無人接聽。他稱，有家長當日親身到部分中心查詢，引述該家長指門診仍照常運作，但有職員稱已有「一兩個月無出糧」。

馮先生續指，自己的女兒上月尾出生，當時已預約本月中打針，無奈一針未打就有此情況，亦不知未完成所有劑數疫苗接種的嬰兒怎麼辦，預計自己連同仍未領取的BB車等贈品，將損失約1.4萬元，又坦言不敢再購買預繳式的疫苗接種計劃，之後也定會「逐枝逐枝打」。

他又不解仁滙為何仍不澄清或證實停運的消息，形容「唔知想點」，雖現已「打定輸數」，相信難以追回款項，但家長們亦已報警及海關，並尋求議員協助等，希望「盡做」，由受影響家長成立的苦主群組，已有逾千人加入。

海關回應指，如提供服務人士的姓名獲列入在根據《醫生註冊條例》註冊為專業人士，其專業行為由相關醫護專業的法定管理局及委員會規管。如市民欲對個別醫護專業人員的專業行為提出投訴，可向相關管理局及委員會提出，管理局及委員會將獨立處理；指該等人士乃屬《商品說明條例》附表3所表列的獲豁免人士，當此等人士是根據此附表列示的條例註冊或規管的身分行事時，公平營商條文並不適用，因其營業行為已受該等相關條例下的專業團體規管。

衛生署指，仁滙現時並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所。《條例》規管註冊醫生及或註冊牙醫執業的私營醫療機構，包括醫院、日間醫療中心、診所及衞生服務機構，營辦人必須領有牌照或豁免書，方可營辦有關私營醫療機構處所。政府正按照私營醫療機構類型及其風險程度，分階段落實《條例》的規管制度，其中醫院及日間醫療中心牌照已於2021年開始生效，政府正積極推展診所規管的工作，以期於2025年第四季開始接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請。

署方又提到，香港醫務委員會獲賦予權力處理本港醫生註冊及專業紀律事宜。醫委會如收到任何與註冊醫生專業操守有關的申訴或告發，會按照《條例》及《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》處理有關個案。

署方並稱，家長可以帶初生至5歲的子女到衞生署轄下的母嬰健康院接種疫苗；就讀小學的兒童則由衞生署注射員到學校提供疫苗接種服務；家長亦可選擇帶子女到私家醫務所接種疫苗。有關母嬰健康院所提供的服務和預約程序的資料，請瀏覽 www.fhs.gov.hk。

消委會深表關注 促商戶盡快交代

消委會回應指，就仁滙醫務集團懷疑結業事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請商戶盡快交代業務情況是否已經結業，以及後續安排，以釋消費者疑慮。

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