強積金對沖｜勞聯籲政府留意「假自僱」　建議打工仔倘被安排轉自僱應保留工作紀錄

強積金對沖今日（1日）起取消，有中小企坦言或需要員工轉為自僱。勞聯認為政府應留意「假自僱」問題會否變得常見，因應情況修訂相關法例，又提醒僱員一旦被要求轉自僱，應保留編更等從屬關係紀錄，保障權益。

勞聯副主席譚金蓮向本報表示，若僱主安排僱員改簽自僱合約，毋須再處理長期服務金或遣散費「好似好着數」，但若僱員能證明與僱主間有強烈從屬關係，例如未能自由決定工作時間、地點等，僱主仍有機會要支付長期服務金或遣散費。

譚指出，若僱主要求僱員轉為自僱合約，僱員角色被動，「除非放棄工作，否則很難拒絕」，建議僱員轉簽後保留編更等工作紀錄，保障權益。她建議政府加強關注假自僱情況會否變得常見，並因應情況修訂法例。

政府早在2023年公布今日起取消對沖安排，譚金蓮稱勞聯過去兩個月舉行多場講座解釋，除了一般僱員，亦有人事管理員工和僱主參與了解安排。她稱，僱員最常見誤解，是誤以為取消對沖有追溯力，僱主則不了解若為節省遣散費和長期服務金開支而解僱員工，反而有機會得不償失。她又提醒僱主，不論開業時間長短和規模，「只要對沖取消前有僱員，無論1個還是100個，都會受影響。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】