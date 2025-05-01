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強積金對沖｜勞聯籲政府留意「假自僱」　建議打工仔倘被安排轉自僱應保留工作紀錄

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 1 小時前

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勞聯建議，僱員若被安排簽署自僱合約，應保留編更等的工作紀錄保障自己。

強積金對沖今日（1日）起取消，有中小企坦言或需要員工轉為自僱。勞聯認為政府應留意「假自僱」問題會否變得常見，因應情況修訂相關法例，又提醒僱員一旦被要求轉自僱，應保留編更等從屬關係紀錄，保障權益。

勞聯副主席譚金蓮向本報表示，若僱主安排僱員改簽自僱合約，毋須再處理長期服務金或遣散費「好似好着數」，但若僱員能證明與僱主間有強烈從屬關係，例如未能自由決定工作時間、地點等，僱主仍有機會要支付長期服務金或遣散費。

譚指出，若僱主要求僱員轉為自僱合約，僱員角色被動，「除非放棄工作，否則很難拒絕」，建議僱員轉簽後保留編更等工作紀錄，保障權益。她建議政府加強關注假自僱情況會否變得常見，並因應情況修訂法例。

政府早在2023年公布今日起取消對沖安排，譚金蓮稱勞聯過去兩個月舉行多場講座解釋，除了一般僱員，亦有人事管理員工和僱主參與了解安排。她稱，僱員最常見誤解，是誤以為取消對沖有追溯力，僱主則不了解若為節省遣散費和長期服務金開支而解僱員工，反而有機會得不償失。她又提醒僱主，不論開業時間長短和規模，「只要對沖取消前有僱員，無論1個還是100個，都會受影響。」

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