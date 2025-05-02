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靚聲王︱73歲張偉文傷口受細菌感染入ICU　靚聲王暴瘦20磅經理人方俊不離不棄照顧

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

73歲靚聲王張偉文傷口受細菌感染見骨。　

【靚聲王 / 張偉文 / 方俊】現年73歲的「靚聲王」張偉文自2015年開始健康出現問題，暴瘦並漸要用輪椅代步。在2022年，張偉文更被證實患失智症，之後在疫情期間兩度確診患新冠肺炎，再加上受腰患、腳痛和糖尿病及併發症問題，已住在老人院的他多次進出醫院入。

張偉文在去年11月現身經理人兼徒弟方俊的媽媽的生日壽宴，當時早已消瘦的張偉文更臉色發黑，健康狀況令人擔心。在昨日（5月1日），更驚傳兩周前張偉文因壓瘡，細菌入血發高燒一度入ICU，據悉由於傷口受更潰爛深至見骨，醫生甚至曾通知方俊「聯絡佢親友，通知盡快見下面」。

【重踏舞台】張偉文將現身TVB獻唱籌款　靚聲王行動不便感觸哽咽

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靚聲王︱方俊不放棄悉心照顧張偉文

方俊接受傳媒訪問時透露張偉文在4個月前尾龍骨位置開始有壓瘡，近兩個月更惡化，瘡變得有拳頭般大並含膿，經專科醫生診斷發現傷口感染兩種細菌，可是張偉文多次食抗生素療程也未有改善，而且壓瘡深至見骨，更因為曾細菌入血而不停發高燒，束手無策的醫生也坦言用藥已無法醫治，只可以靠張偉文自己對抗病魔。

至於張偉文的嚴重壓瘡亦是無藥可醫，只能靠每日清洗傷口，他住院幾日後已出院回老人院舍，由院舍人員負責為他洗傷口。方俊透露，張偉文已來來回回進出醫院6、7次，直至兩周前情況再轉差，院方安排他入住負壓病房。

方俊透露，張文偉暴瘦20磅至130磅左右，而且精神紊亂，不能食東西更不肯張開眼，「拍佢都冇乜反應」，他透露醫生曾表示細菌入血有生命危險，隨時可以很差，並給予心理準備「叫我聯絡佢親友，通知佢哋盡快見下面……」。

醫生建議張偉文由負壓病房轉到療養院，但方俊認為張偉文未過危險期，對此安排有保留。而方俊為張偉文心痛之餘仍未放棄希望，繼續煲靚湯盼為張偉文補充營養。

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