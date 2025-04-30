過重人士膝關節退化率恐高5倍　新型注射療法有效消炎減痛恢復走路能力

經常「膝頭痛」要盡早求醫！一旦患上嚴重退化性膝關節炎，出現「O形腳」的話，可能連路也走不了，而且不只發生在長者身上。香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生、機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管張文康引述研究指，有兩類人膝關節退化風險恐高逾5倍。對於早期或中期膝關節退化的患者，近年就有新型注射療法「自體血蛋白溶液」( APS )，助患者有效紓緩發炎症狀。

退化性膝關節炎高危一族

膝部不時疼痛、偶爾紅腫發熱是「退化性膝關節炎」常見病徵。張文康醫生指，除了年齡增長會加速膝關節退化，有研究顯示，過重人士的退化風險可高5倍或以上；若膝關節曾受傷，例如十字韌帶斷裂、半月板撕裂、骨折，風險更比常人高7倍。

張醫生表示，若嚴重退化的話，即代表所有關節軟骨已被磨蝕殆盡，間隙完全消失，硬骨也有一定磨損；而且韌帶鬆弛、關節不穩定，關節的軟組織也發炎、腫脹，導致關節凹凸不平，「骨刺」增生，即周邊的骨組織過度增生。

此時，患者關節過度緊繃，無法完全伸直或屈曲，會出現內翻變形，俗稱「O形腳」，另有5%患者會出現外翻的「X形腳」。他們活動能力減弱，不但無法上下樓梯，走平地也有困難。

注射APS可消炎紓緩痛楚

張醫生指，很多中年或剛踏入60多歲的人士都開始受到早期或中期膝關節退化的問題困擾。對於這些病人來說，一般都會採取非手術治療方案，例如膝關節注射治療，除了常見的透明質酸注射（坊間一般俗稱啫喱針）之外，近年醫學界引入高濃度血小板（PRP）治療不同的關節及軟組織問題，例如跟腱或韌帶病變，而其中一種新的PRP療法主要針對膝關節退化病變，稱為「自體血蛋白溶液」（APS），有效針對早期及中期退化性膝關節炎，屬於單次式注射。APS療法是，先從患者體內抽取約60毫升血液，經離心分離、濃縮加工後，提取3至4毫升富含生長因子與抗炎因子的蛋白溶液，精準注射至膝關節腔內。

張解釋，關節含有兩種因子：優質因子，即抗炎因子、生長因子；劣質因子，即引致發炎的因子。注射APS，即是從血液中提取高濃度優質因子在注射入關節之內，有助消炎、紓緩痛楚，並可修復受損的軟骨。由於採用患者自身血液成分，安全性高且極少引發過敏反應。

APS療法安全 效果可長達2年

張醫生表示，根據臨床經驗，注射APS後一般在2個月內見效，療效通常維持1年半至2年，之後可按情況再度注射；惟嚴重患者注射後基本上無效，因其軟骨磨蝕殆盡，關節也變形。

張醫生指，曾有一位年過60歲、常做運動的人士，跑馬拉松前2個月膝關節不適，求醫後證實患退化性膝關節炎，惟不算嚴重；注射APS後，痛楚在數星期內大為減輕，成功完成馬拉松比賽。他強調，APS不能徹底治癒此病，但能有效紓解症狀。

他提醒，退化性膝關節炎患者若出現3種情況，則須考慮接受手術：一，照X光後顯示膝關節嚴重退化，關節變形；二，試過手術以外的治療方案，例如物理治療、止痛藥，但效果不理想；三，嚴重影響日常生活，例如行動不便。

張醫生提醒，若發現上述問題，應及早求診，並與主診醫生充分討論適合個人的治療方案。

▲ 香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生、 機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管張文康