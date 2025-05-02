新校搬遷︱西貢區熱門直資一條龍陸慶濤小學最快2028年原區重置　教育局提新校造價$4.8億

【保良局陸慶濤小學/新校搬遷/西貢區】擁有37年歷史的西貢區一條龍直資學校保良局陸慶濤小學，現正計劃重置到西貢安達臣道石礦場用地發展。教育局今天（２日）表示，新校佔地約5,530平方米，較現有校舍大一倍，建造費用為4.8億元，並會將有關計劃呈交立法會工務小組委員會，及財務委員會申請撥款。校長黃志揚期望，能順利申請撥款，工程可按進度在2028年暑假完成，趕及在28/29學年開學。

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陸慶濤小學重置｜教育局指新校造價$4.8億

立法會教育事務委員會今天（2日）在會議上討論，陸慶濤小學重置到西貢安達臣道石礦場用地發展（地盤E-2）的工程計劃，教育局副局長施俊輝表示，該校現時的不少設施較現行的標準小，而受有關用地的限制，該校現址沒有額外地方可供提升有關基礎設施，因此校舍重置是提升陸慶濤小學學校設施，及改善其學與教環境的最有效方案。

該校在上址重置後，新校舍佔地約5,530平方米，較現有校舍多約一倍，將設有30間課室、6間特別室、4間小組教學室、學生活動中心及一條60米長的跑道等，估計工程所需費用約為4.826億元。

對於有議員表示，新校舍位於安愉徑的單線行車迴旋柱內，加上旁邊仍有其他擬建學校，擔心早上繁忙時間會造成交通擠塞，建議當局將上址一帶的學校上課時間錯開。施俊輝回應指，新校舍設有5個配備電動車充電的私家車泊車位以及的士、私家車和學校巴士停車處，預期新校舍啟用後，不會對附近交通構成影響。

而在今天教育事務委員會上，未有議員反對相關計劃，教育局稍後會將計劃提交工務小組委員會審批，並向財務委員會申請撥款，獲得撥款後便會展開擬議工程，預計約在3年內完成。

▲ 教育局提交保良局陸慶濤小學新校舍的工地平面圖。

陸慶濤小學重置｜新校最快2028年9月開學

創校於1988年的陸慶濤小學，位於將軍澳寶林邨內，是該區第一間津貼小學，2005年轉為直資學校，及後與同區的英文中學保良局羅氏基金中學結龍，所有小學畢業的學生均可以直升，是區內出名的一條龍學校。現時的校舍缺乏多用途場地、會議室、多用途教學室和科學室等設施，而該校的課室、音樂室、視覺藝術室、教員室及有蓋操場等也遠較現行的標準細小。

先後在兩間保良局屬下小學擔任校長15年的黃志揚，23/24學年轉任到陸慶濤小學，重點任務之一是籌備3年後遷校到安達臣道後千禧的新校舍。他接受TOPick記者訪問時透露，現正等待立法會通過相關撥款後，新校最快可於7月立即動工，

一般建校工時需要3年，預期2028年暑假完工，28/29學年順利入伙開學。

▲ 教育局提交保良局陸慶濤小學新校舍，從西北面望向學校的構思透視圖。

陸慶濤小學重置｜學校重視正向教育 學術運動同樣出色

目前舊校舍只有約2,900平方米，新校會由現時24班增至30班，黃校長希望在等候搬遷的期間，加強學生與社區的聯繫，讓更多家長認識陸慶濤。事實上，學校一向深受家長歡迎，該校7成學生居住在西貢區，其餘的學生更是誇區上課，「學校多年來推行正面情緒、性格強項、成長型思維及正向人際關係的正向教育，連續10多年獲關愛校園獎勵計劃優異獎」。

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黃校長又希望，學生兼顧學術之餘，能跳出香港擴闊視野，因此會定期帶領他們到大灣區城市考察、安排學生到瑞典等地參與科研環境交流，同時亦會讓他們到內地、澳洲、西班牙等地，展開田徑、音樂、足球等交流活動。

▲ 創校於1988年的陸慶濤小學，位於將軍澳寶林邨內，是該區第一間津貼小學，2005年轉為直資學校。（香港經濟日報資料圖片）

保良局陸慶濤小學基本資訊 地區 西貢區 創辦年份 1988年 學校類別 直資 學生性別 男女 辦學團體 保良局 宗教 不適用 學校設施 課室 24 禮堂 1 操場 1 圖書館 1 特別室 電子音樂室暨視像會議室

電腦室2個

TEAM創客室

科學實驗室

校園電視台

視藝室

音樂室

多元智能活動室 學校聯絡方式 地址 新界將軍澳寶林邨 電話 2701 0011 網址 學校網頁

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