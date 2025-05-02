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懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Alex與Maple會否很快便有好消息公佈呢？

【方力申/葉萱/懷孕疑雲】方力申（Alex）於今年2月14日情人節宣布與圈外女友葉萱（Maple）結婚，新婚2個多月，即傳出兩人已火速造人成功！近日Alex帶同Maple出席電影分享會，Maple最新近照曝光被指孕味濃，因為她穿上鬆身連身裙，拍照時又不自覺遮肚，因而令懷孕之說更甚囂塵上，Alex日前出席活動，對於傳聞，他就以5字回應！

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懷孕疑雲︱葉萱婚後與老爺奶奶相處融洽

Alex與Maple自2023年公開戀情後，一直低調發展，到今年情人節才突然宣佈婚訊，大家都替這段情能夠開花結果感高興，因為二人一直走來並不容易，Maple曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，以受害人身份勇敢揭露韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒的惡行，縱使面對不同的興論壓力，Alex亦一直支持她，甚至表示願意陪同AMaple赴韓國出庭作證，絕對是患難見真情。

兩人婚後十分恩愛，Maple與公婆更相處融洽，Alex講過慶幸太太和媽媽之間暫時沒有婆媳矛盾，他還半開玩笑地表示，父母對媳婦的關心程度明顯超過對他，甚至在選擇食物時也會優先考慮Maple的口味，言語間醋意十足。

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懷孕疑雲︱近日公開露面穿鬆身裙孕味濃

近日，Alex帶同太太Maple拍拖出席奧斯卡最佳紀錄片《黑箱日誌》的導演兼主角伊藤詩織在香港舉行的分享會。Maple和伊藤詩織同為性侵案件的受害者，二人相遇時激動地相擁，淚流滿面，但仍互相鼓勵對方：「我們成功了！我們走過了漫長的道路，克服了許多困難才來到這裡。」二人又拍下不少合照留念。

從照片中見到，31歲的Maple衣著樸素，頭戴鴨舌帽腳踏平底鞋，身穿杏色鬆身連身裙，雖然看起來清麗可人，精神飽滿，卻同時滲出孕味，尤其她兩公婆跟伊藤詩織的合照中，Maple以宣傳牌遮掩腹部，加上早前缺席老公的廣州演唱會，令人猜測她結婚兩個月已極速懷孕。

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懷孕疑雲︱對於太太懷孕傳聞Alex咁回應

對於太太懷孕傳聞，Alex日前現身公開活動就作出回應，他透露Maple沒有前來廣州演唱會是因為身體不適，但不是因為懷孕，更笑說：「唔好咁Chur住！」不過他也坦言父母恨抱孫，結婚當日斟茶時兩公婆已被催生， 方父當時已開宗明義：「傳宗接代，早生貴子。」

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