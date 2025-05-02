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周末好去處｜agnès b.30周年中環展覽 糖妹展出中學珍藏手袋

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發布時間： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

糖妹聯乘agnès b.

法國生活品牌 agnès b. 在香港的三十周年，品牌舉辦了一場融合藝術與時尚的三十周年展覽。

糖妹（黃山怡）被邀請出席開幕禮，更演唱多首與電影相關歌曲。她更帶同自己中學時第一個擁有的agnès b袋展出，見到現場展品更說：「回憶都返哂來！」

因「Long D」而結束戀情的糖妹，這兩年也因工作忙過不停，沒有時間再尋找新戀情。而忙完活動她稍後便要回國內拍劇，做三哥苗僑偉的妹，糖妹笑說家下最怕是愛跑步的三哥會捉埋她晨早跑步，因她不是早起之人！

展覽空間設計巧妙融合了品牌標誌性的法式優雅與香港本土文化元素

今次展覽不僅呈現品牌在香港的發展軌跡，更透過品牌創辦人 Agnès Troublé 獨有的法國生活哲學，展示 agnès b. 獨特的設計美學，並見證品牌與香港的本地電影、藝術發展的深厚聯繫。

是次展覽更安排了一系列週末星期六及日於下午三點的音樂表演，邀請多位香港歌手及樂隊到場獻唱，除糖妹外，還有Manson 張進翹、力臻、Anna hisbbuR、 Kit@The flame 及神奇膠等，為展覽注入了當代香港音樂的獨特活力，展現品牌對本地創意人才的長期支持與欣賞。

一系列週末星期六及日於下午三點的音樂表演

展覽空間設計巧妙融合了品牌標誌性的法式優雅與香港本土文化元素，展出從 1995 年至今的經典服裝、照片，其中更有鐘楚紅紅姑操刀的一張珍貴照片，以及品牌與香港共同成長的珍貴回憶。Agnès Troublé 一向熱愛音樂，所以我們亦特此邀請本地歌手及樂隊到現場表演，透過音樂展現文化的多元性，演繹香港與 agnès b. 的文化共鳴。

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