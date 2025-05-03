危險行為｜長沙灣戴帽大叔肉身阻巴士　目擊者：搞到全車人要落車

闖入馬路攔下正在行駛的巴士，對於司機、乘客及途人三方都極度危險！

近日有目擊者在Threads上傳影片，指見到長沙灣附近有大叔，疑因未能趕上巴士而以肉身走出馬路截停巴士，巴士乘客一度要落車離開；有網民直斥大叔「上唔到咪下架囉，係要搞到人先心息」。

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危險行為｜大叔疑因未趕上車肉身截停巴士

樓主日前在長沙灣青山道東京街，見到有大叔闖入馬路截停一輛巴士，他表示「6號班次咁密，何必要阻車啊（搞到全車人要落車）」。據影片可見，一名身著淺色襯衫及短褲、頭戴黑帽的大叔站在馬路上，擋在1輛往尖沙咀碼頭的6號線巴士前。

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巴士車廂內，有乘客站在車頭查看發生何事；不少途人和其他車道的司機經過此處紛紛側目，大叔面向行人路，擺手示意，可能是在和途人理論，兩側車道不斷有車輛駛過，十分危險，有司機還響按喇叭提醒。

危險行為｜事發時段九巴班次8至12分鐘

九巴回覆傳媒查詢指，事件發生於4月30日下午5時許，1輛開往尖沙咀碼頭的路線6巴士駛離青山道東京街站後，1名男士突然走出馬路截停巴士，車長勸喻不果，報警處理。警員到場後，男子自行離開。而根據九巴網站資料，事發時間屬14時25至21時58分時間段，6號線九巴班次時間為8至12分鐘。

危險行為｜網民：上唔到咪下架囉！

影片引起熱議，不少網民批評大叔攔車這一危險行為，同時影響乘客的行程及時間，「係我就響長鞍，睇下嘈到佢幾時頂唔順」、「唔重罰，只會愈來愈多呢類」、「其實應該報警拉佢，已經有案例，官會判有罪」、「落車？車費同時間係咪claim返佢？出律師信」、「上唔到咪下架囉，係要搞到人先心息」。

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