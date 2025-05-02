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呼吸道感染｜兒童患呼吸道感染可致併發症　快速測試有助對症下藥

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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小朋友一旦出現上呼吸道感染，後果可大可小。兒科專科醫生韓錦倫表示，兒童受到感染，嚴重可致心肌炎、腦炎等併發症。家長應盡早進行包括新冠或流感病毒等快速測試，若新冠或流感結果陽性，盡快使用醫生處方的藥物（包括抗病毒藥物），有助減輕病情。

韓醫生表示，每逢農曆新年前後，都是爆發冬季流感的高峰期，病人迫爆各大醫院的急症室。踏入3月，其他呼吸道病毒都開始變得活躍，常見包括呼吸道合胞病毒（RSV）、副流感病毒、人類偏肺病毒及鼻病毒等。另有諾如病毒及腸病毒爆發。去到夏天，再展開另一個夏季流感疫情。有關感染爆發都屬於季節性，每年如是，通常與天氣變化有關，例如又凍又乾的天氣，有利呼吸道病毒經飛沫傳播。而潮濕天氣會令呼吸道病毒，逗留在物件表面的時間較長，令人容易經觸摸被污染的物件而中招。

無論兒童感染哪一種病毒，都有機會觸發併發症，尤其是本身有病患或體弱的人。例如可引發嚴重哮喘、呼吸衰竭、腦炎、心肌炎等，可以致命，所以家長不能忽視。建議出現流鼻水、咳嗽或發燒等上呼吸道症狀，可以盡快進行快速測試，有助早診斷、早治療，加快康復。

呼吸道感染｜患呼吸道感染可以全家進行快速測試

坊間快速檢測的測試劑眾多，建議可選擇有信譽、口碑，兼有臨床數據認證的快測產品，並能一次過檢測多種常見病毒的測試劑，有助盡快找出致病元兇及排除其他感染。臨床上半歲或以上嬰幼兒，較常感染呼吸道合胞病毒和鼻病毒。若萬一驗出對流感病毒呈陽性，發病盡早獲處方抗病毒藥物，可減輕病情的嚴重程度，改善症狀，並有可能減低相關死亡率。

由於呼吸道病毒容易家居傳播，建議全家人都可以進行快速測試，減低互相播毒風險，尤其有幼童的家庭。若有家人的檢測結果呈現淺色線，已代表受到感染，但數量不多，建議可再檢驗多一次作核實，例如下午或翌日再檢驗。

呼吸道感染｜病情轉差或反映出現併發症

韓醫生提醒家長指出，如子女的呼吸道病情，在病發一日後轉差或出現新症狀，例如原本輕微咳嗽，變成較嚴重的咳嗽，或突然有黃綠色痰液。又或者有抽筋、神智不清等懷疑腦炎症狀。甚至無胃口進食、全身乏力等有機會是併發心肌炎，須留意及再帶往求醫。另外，感染流感後再被細菌襲擊，都可致嚴重併發症不可忽視。

不少家長會擔心子女發燒不退，他指出，發燒反映免疫系統正努力「打仗」，抵抗感染，家長毋須為輕微發燒、或持續低燒而過份憂慮。但持續幾日發燒、到攝氏39度至40度就要求醫，或反映身體狀況轉差。

此外，旅遊時可帶備快測套裝及平安藥物「旁身」，例如一般的退燒止痛藥、傷風感冒藥，用作紓緩流鼻水、咳嗽等，但要留意包裝成份，避免過量服藥。期間若生病，開始有嚴重嘔吐、不能飲水等狀況，反映身體可能脫水，應盡快求醫。

兒科專科醫生 韓錦倫

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撰文 : 兒科專科醫生 韓錦倫

欄名 : 健康專家專欄

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