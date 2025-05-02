食用安全︱44歲女子用「依膚美」面霜3年水銀中毒患蛋白尿　衞生署呼籲：不要使用

【水銀中毒／水銀超標／依膚美／面霜／消委會面霜】小心選購護膚品！衞生署衞生防護中心4月30日公佈一宗面霜水銀超標導致一名女子中毒個案，涉事面霜包裝印有簡體字牌子名「依肤（膚）美」，44歲女病人被檢出尿液及血液水銀超標，並診斷出有蛋白尿。

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衞生防護中心接獲醫院管理局通報一宗水銀中毒個案：一名44歲女病人早前入院，被診斷有蛋白尿（尿液中出現過量蛋白質），同時尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平；女病人經治療後已經出院。

據調查發現，該名女病人自2022年開始，一直使用一款名為「依肤美水嫩透白晚霜」的護膚品。醫院管理局化驗結果顯示，一個「依肤美水嫩透白晚霜」的樣本含有過量水銀。病人的臨床診斷懷疑與使用上述產品有關，個案已轉交執法部門跟進。

2015年發現水銀超標逾2.7萬倍

衞生防護中心指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降，及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。而涉事的「依肤美水嫩透白晚霜」在2015年亦發生導致水銀中毒個案，當時化驗發現面霜水銀含量超出可接受水平2.7萬幾倍。

衞生防護中心呼籲市民不要使用該款美顏霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。若正使用涉事的產品，應立即停止使用。如使用後身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

大量攝入水銀可致死

根據衞生防護中心資料，意外地吸入或進食大量汞或其化合物，可導致急性中毒。由於汞及其化合物具有腐蝕性，它們可引致口腔及咽喉發炎和潰瘍。其他常見的病徵包括噁心、嘔吐、肚痛、出血性腹瀉及腎功能損傷等。攝入大量汞更可導致死亡。

而長期攝入汞可引致麻痺及觸覺、視覺、聽覺或味覺逐漸減退。其他較常見的神經系統病徵包括記憶力和平衡力減退、失眠、手部顫抖及行為失常等，亦會導致腎功能受損，引致水腫，特別是腳踭及腿部。

汞及其化合物一般經尿液及糞便逐漸排出體外，於人體的半衰期平均為60至70日。但由於元素汞及有機汞可穿過血腦屏障和胎盤影響胎兒及分泌於人奶中，而且汞對神經系統的損害可以是永久性的，所以汞的毒性對小孩及胎兒的傷害會較一般成年人為大。

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消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。以下為12款獲評保濕效果良好、總評3.5星（滿分為5星）的產品名單：

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