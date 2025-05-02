翁虹分居︱56歲翁虹曾歷兩段婚姻　突然自爆與丈夫已分居3年不感後悔：反而更好

【翁虹 / 劉蒔 / 亞姐冠軍】現年56歲的1989年亞姐冠軍翁虹與第二任丈夫劉冠廷（前名：劉倫浩）在2007年結婚，同年誕下女兒「小水晶」劉蒔。今年已17歲的劉蒔盡得媽媽優良基因，也是一位小美人，甚至有網民指她可以挑戰沈月「最美星二代」位置。

翁虹亦不時在社交平台騷母女合照，而娛圈中美魔女代表的翁虹凍齡有術，外表完全不似已年過半百，與女兒「小水晶」齊拍照時似兩姊妹合照。

星二代丨翁虹16歲愛女拍片騷廚藝 內外兼備挑戰沈月「最美星二代」位置

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翁虹分居︱曾歷婚姻失敗

翁虹歷兩段婚姻，在2003年與交往僅8個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑結婚，由此息影，可是婚姻只維持兩年，翁虹亦復娛樂圈。

她曾接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍‧曼鏡頭》訪問表示，經歷首次婚姻失敗後一度對愛情感失望及對婚姻恐懼，直到遇上百體健康科技集團總裁劉冠廷後，才對她婚姻重拾信心，她表示：「我識佢嘅時候，我已經做緊呢一行，我唔係嗰啲結咗婚就放低事業回歸家庭嘅人，可能因為我先生喺外國讀書，佢會覺得我做咗咁多年，已經有一個成績，如果我放低晒，佢會覺得自己好自私，所以佢覺得愛我，係應該支持同成全我。如果佢好似第一個咁，就會有第二次離婚。」

不過，近年甚活躍於社交平台的翁虹，最近在小紅書發布家居影片，卻寫道：「分居3年，我後悔了嗎？」網民只看標題感震驚，不過原本翁虹夫婦並非婚變，只是夫婦二人的相處方式。

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翁虹分居︱距離產生美

影片中翁虹稱：「我和我老公是2022年開始分居的，水晶準備要去國外留學，正好我老公也有國外的業務要去處理，因為我的工作原因，經常需要在不同的城市奔波，所以我們兩個人一商量就達成共識，我們倆至少要有一個人要長時間能夠陪伴在水晶的身邊，這樣我也更能安心的、更好的工作，水晶也能得到陪伴和有安全感，我先生又能找到自己生活的節奏。」

她續指：「一開始啊，我的家人都覺得夫妻身處異地、異國會影響感情的，恰恰相反，我和我老公分居之後，感情一點都沒有受影響，反而會覺得更好了，就應驗了那句『小別勝新婚，距離產生美』。」

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