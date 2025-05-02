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開倉優惠｜Apple限時3日開倉勁減　iPhone低至$2,899　iPad折後$800即入手

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Apple限時3日開倉勁減，iPhone低至$2,899，iPad折後$800即入手！

由即日起至5月4日，Apple認證經銷商DG Lifestyle Store舉辦Apple開倉感謝祭，多款Apple產品大減價，其中iPhone低至$2,899、iPad低至$800，Apple Watch部分型號更低至半價，有興趣的朋友切勿錯過優惠，即睇下文了解詳情！

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Apple經銷商開倉優惠 iPhone低至$2,899

Apple認證經銷商DG Lifestyle Store於5月2日至5月4日，一連3日舉行「Apple開倉感謝祭」，大量Apple產品劈價，包括iPhone、iPad、Macbook、Apple Watch等，其中iPhone 14 128GB折後只需$2899，iPhone 16 Pro 256GB亦減足$2500，優惠價只售$6899。

另外，原價$3545的iPad 10.2" Wi-Fi 64GB連智慧型摺套連鍵盤，折後$800即可入手，Apple Watch低至半價起，多款Macbook都有優惠。

點擊下圖查看特價產品：

點擊圖片放大

感謝祭期間，分店會在開店前，早上10:30時起安排派籌，每60分鐘為一組，每組名額8個，分批進場，入場人士每人限買一件Apple陳列品產品，所有產品不設退換，數量有限，售完即止。指定陳列品並無保養，贈品預設指定顏色，不能更換。所有產品不設退換貨及退款。

Apple開倉感謝祭2025

日期：5月2日至5月4日

地點：DG Lifestyle Store THE SOUTHSIDEi分店 （黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDEi G46號舖）

詳情：【按此連結

更多優惠資訊：

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