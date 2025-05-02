吳文忻抗癌｜吳文忻白血球指數未達標再次停化療　早晚祈禱積極輔助治療

【乳癌／吳文忻／化療／白血球／輔助治療】50歲前港姐吳文忻Natalie（現名吳忻熹）去年乳癌復發，早前更發現癌細胞變異擴散至尾龍骨，惡化至第4期。吳文忻早前透露因白血球指數未達標，已暫停化療一個月，日前她再度更新近況，指白血球指數又未達標，需再次延後化療，感到無奈。

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吳文忻昨在社交平台分享最新狀況，透露本週白血球指數仍略低於標準，需再次暫停化療，對此表示無奈。她決定趁這段時間增加高劑量维他命C的注射頻率。吳文忻一直積極對抗癌症，除化療外，還採取多元化治療策略。她表示：

就是大包圍每樣嘢我都會盡量去做，癌細胞實在太狡猾太多變化吧，太單一治療可能不夠對付它！作為四仔的我，也不放過任何可以醫治的方法吧！

吳文忻抗癌｜早晚祈禱積極輔助治療

吳文忻坦言化療對身體傷害很大，會同時運用多種輔助療法來提升整體身心和精氣神狀態。在身體方面，她每晚會進行長達6小時以上的高劑量氫氣吸入療法，去除身體的惡性自由基，達到抗炎與抗氧化效果。同時每週會在腫瘤附近皮下脂肪施打1-3次高劑量維他命C，日常還會服用大量營養補充劑。近期更嘗試一種名為「幹細胞代謝療法」的新式治療，據稱能餓死癌細胞和斷癌細胞的幹細胞。

在心靈方面，吳文忻每日早晚固定進行懺悔和祈禱，以此維持心靈的平靜和快樂。同時重拾過去學習的「念力醫學太極五行功」，並修習最近學的「運用光與念力」進行自我療癒。

至於精氣神方面，吳文忻每天會配戴朋友介紹的量子晶片及特殊礦石飾品，稱能清除負能量和令細胞自我修復。此外，她也會把握日照時機進行戶外活動，透過接觸大地和伸展運動來調和身體。

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經過持續努力，吳文忻表示最困擾她的坐骨神經痛已有改善。

之前神經痛到根本行動坐企也有問題，所以常常留咗喺屋企冇晒心機，但經過不斷禱告和硬着頭皮幾痛也要開始拉筋，真的每天在進步！所以我覺得真的每樣嘢也有發揮它的作用！起碼由出院到現在，身體狀况和精神，一直也是向好方面進步，就算化療緊，身體和精神和面色也ok，皮膚仲比以前白咗緊緻咗，沒有任何不適！

不過，吳文忻的白血球指數仍常常略低於標準，她指有分別停用每樣輔助治療一陣子作比較，看看那樣成效最大，並透露將會開直播跟大家分享，希望自己的抗癌歷程幫助到同路人。

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吳文忻三年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。去年乳癌確診復發，且已經第3期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。早前抗癌期間更經歷喪父之痛，但她一直積極對抗癌症，透過社交平台分享抗癌歷程。

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