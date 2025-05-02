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名人減肥｜為拍戲曾1年喪減110磅爆紅　43歲賈玲屢傳減肥反彈　慶生照曝光打破謠言【附14日減肥餐單】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【減肥／反彈／熱辣滾燙】43歲內地女星賈玲為拍電影《熱辣滾燙》，1年激減110磅的勵志真人記錄片火速爆紅，成為一時佳話。有傳她減肥後難以持之以恆，曾一度傳出她體重反彈的謠言。日前她真人現身生日飯局，狀態和心情都極佳，不但打破復胖謠言，態度盡顯親民。

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名人減肥｜為拍戲曾1年喪減110磅爆紅

43歲內地女星賈玲日前慶生，於（4月29日）現身於餐廳被網民捕獲，她身穿深灰色外套，配搭鬆身牛仔褲，束起馬尾造型爽朗，笑容滿臉加上一對標誌性的酒窩，和藹可親。早前屢傳為拍戲激減110磅後反彈，她自信現真身闢謠，更說「把我拍得美一點」：

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名人減肥｜傳減肥失敗 體重反彈44磅

去年8月，賈玲出席品牌活動時被發現發福不少，似乎有反彈的情況。當時可見，她臉頰位置肉感飽滿，下顎線消失，身材臃腫，腰間線條消失，大腿位置看上去顯粗壯。當時網民估計她相比起戲中的自己，保守估計反彈至少20公斤（約44磅）。

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名人減肥｜14日減肥餐單曝光

由賈玲執導兼主演的電影《熱辣滾燙》在去年年初上映，為減肥不惜一切的她用僅僅一年的時間，減走半個自己的成功例子，成為擁有馬甲線鋼條身材的女拳手，前後反差極大。她的減肥經歷讓不少人鼓舞，同時亦有人對於她極速減肥不反彈的餐單非常有興趣。其14日減肥餐單網絡瘋傳，不但營養均衡不用挨餓，更聲稱能夠8個月減100磅。餐單詳情如下：

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