心臟衰竭｜不是身體機能衰退！　大型研究揭身體「1個小變化」竟是心臟衰竭前兆

【聽力衰退／聽力退化／心臟衰竭】隨著年齡增長，感官退化在所難免。不過有醫生就引述研究，指出聽力衰退可能與一個器官的健康有關，並引述研究，指出聽障人士未來出現該器官衰竭的風險明顯升高。

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台灣心臟內科醫生劉中平近日在Facebook專頁發文，引述一項超過16萬人參與、追蹤時間長達11年的外國研究，指出聽力衰退可能潛藏著與心臟相關的健康危機。根據研究結果，與聽力正常的參與者相比，有嚴重聽障的參與者未來發生心臟衰竭的風險升高了28%；而配戴助聽器的參與者，其心臟衰竭風險則升高了26%。

對此，劉中平表示，聽力障礙患者有部分是因為聽神經的微細血管受到慢性疾病及老化影響而受損，繼而傷害聽力，而聽覺衰退亦可能代表血管已有早期病變，因此未來出現心臟衰竭的風險也會增加。

此外，該研究也顯示聽力障礙會增加患者的精神壓力、過度敏感，甚至與社會脫節，這些問題可能會刺激交感神經與釋放壓力荷爾蒙，增加患者的心臟負擔，最終導致心臟衰竭。

他提醒，對於聽力障礙人士，尤其非外傷或發炎性疾病引起的患者而言，應該特別留意與心血管疾病有關的危險因素，包括高血壓、糖尿病、高血脂及吸煙等，並了解自身的微血管功能，以預防心臟衰竭。

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同場加映｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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心臟健康｜心臟衰竭3大症狀

台灣新光醫院心臟內科主治醫生陳冠任曾指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

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心臟健康｜心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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