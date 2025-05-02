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五一黄金周｜業界指東壩專線小巴運作順暢　冀十一黃金周繼續沿用安排

港聞

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

業界指長假期首日東壩交通運作順暢。（梁偉榮攝）

五一黄金周昨日（5月1日）展開，在最近受「小紅書」炒熱成打卡熱點的萬宜水庫東壩，業界指昨交通運作順暢，大部分時間是車等人。議員則指交通做到分流效果，反映當局分流措施有效。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華今日（2日）在電台節目指，昨日頭班車早上8時許，已於北潭涌接載乘客，比平日營運時間提早一小時。公司昨日安排30輛小巴於東壩提供服務，大部份情況下「車等人」。他又指，東壩一帶不太塞車。車程來回共40分鐘，比起過往須約1.5小時有改善。

馮致華指，昨日人流比預期少2至3成，小巴數量準備充足，加上特定路段已鋪上石屎，的士不再因為路面凹凸不平而無法行車。他續指，水務署避車處擴闊工程，可改善「對頭車」互不相讓的問題；又得悉當局的改善工程會繼續進行，希望當局把握夏天較少遊人前往東壩的時間，到十一黃金周時繼續沿用安排。

西貢區議員方國珊則表示，昨日與團隊到東壩不同位置觀察，人流較預期少，小巴車隊嚴陣以待，整體情況暢順。她留意到見到警方及漁護署均派員到場，指導遊客方向，指示清晰。

惟她指出，郊區訊號接收不良，旅客可能無法查看相關宣傳資訊，建議當局提早在過關時向旅客宣傳，協助更好規劃行程。

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