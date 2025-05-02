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逆齡關鍵｜最新研究揭3大逆齡關鍵　每日只要15分鐘即抗老　專家：每周吃2次這種魚最好！

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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【研究／老化／逆齡／抗衰老】外國研究揭逆齡關鍵！台灣營養功能醫學專家劉博仁日前引用外國最新研究，發現每日只需花上約15分鐘，簡單進行居家運動及攝取2大營養，便可有效延緩老化，甚至可能達到「逆轉老化」功效，建議大眾每日做3件事，便可有助啟動身體自我修復機制、成功抗衰老！

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劉博仁醫生日前於Facebook專頁分享上述資訊，引用國際頂尖期刊《Nature Aging》2025年2月發表突破性研究，發現只要透過攝取維他命D、Omega-3，配合每日15分鐘運動三項簡單措施，便可顯著減緩生物老化速度，甚至逆轉DNA時鐘。

他續指，該項研究針對777名70歲以上長者進行2年追蹤，每天給他們吃維他命D、Omega-3脂肪酸，再加上簡單的居家運動，再以DNA甲基化生物時鐘來評估細胞年齡，結果發現受試者於實驗後生物年齡明顯變慢，其中同時採取3項策略組別，其PhenoAge等時鐘指標改善最顯著，證明營養及運動確實可以影響人類細胞生理老化進程。

逆齡關鍵｜3大逆齡關鍵助減緩老化速度

劉博仁醫生拆解上述3大機制對「逆齡」的影響，強調這項結果首次對逆齡題材實驗提供臨床證據，證明大眾每日對生活的選擇，可直接左右老化速度：

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  • 3大逆齡關鍵功效｜1.Omega-3脂肪酸
    功能：可有助減少慢性發炎，保護細胞。
  • 3大逆齡關鍵功效｜2.維他命D
    功能：穩定細胞中的DNA指令，避免出錯。
  • 3大逆齡關鍵功效｜3.運動
    功能：刺激身體修補、更新，讓系統一直年輕有活力。

逆齡關鍵｜醫生拆解3大逆齡方向

劉博仁醫生指出，不少人認為人體「變老」是必然，「身體差」是正常，但事實上老化並非等到疾病發生才來補救，而是在日常生活中慢慢累積，只要每日做一些改變，便可比起同齡人「走得更穩、活得更久，甚至看起來、感覺起來年輕很多」。他建議大眾可以遵循以下3方向，每日花費15-20分鐘，便可成功逆齡：

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  • 3大逆齡方向|1.Omega-3脂肪酸
    來源：鮭魚、鯖魚（每週2-3次），或魚油、藻油膠囊。
  • 3大逆齡方向|2.維他命D
    建議劑量：每日1,000-2,000 IU（D3形式），慢性病與長者需檢測後調整。
  • 3大逆齡方向|3.居家運動
    強度：每日15分鐘伸展、深蹲、核心訓練。

同場加映｜6類食材抗衰老

註冊中醫師林惠賢受訪時，曾建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

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資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家《Nature Aging》

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