星二代︱陳奕迅一家遊日20歲康堤長成氣質長腿美女 中小學讀女拔手球隊精英

【陳奕迅/陳康堤/星二代/徐濠縈／女拔】歌神陳奕迅（Eason)與徐濠縈的女兒陳康堤，不知不覺已20歲了，長得亭亭玉立，相當有星味。近日，他們一家人遊日被網民偶遇，陳康堤的高挑身材成焦點，照片所見比爸爸高出約半個頭，推測約有1.75米，素顏的康堤簡單紮起馬尾，十分有氣質！

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從網上曝光的照片可見，20歲的陳康堤身穿黑色衛衣搭配闊身牛仔褲，整體打扮休閒。身材高挑纖瘦的她，目測比爸爸陳奕迅高出半個頭，網民推測約有1.75米左右，是一位高挑星二代，而陳奕迅官方身高173cm，徐濠縈官方身高則是165cm。

陳康堤除了身高出眾之外，其側臉輪廓分明，鼻子高挺，樣貌氣質更勝媽媽徐濠縈。

極具明星氣質的陳康堤，去年與一名日本混血男模兒傳出戀情，而媽媽徐濠縈亦曾在社交網站上貼他們二人的背影照片，二人並列行走時，陳康堤的身高乍看之下只比旁邊的日本男子矮半個頭，二人外型上看起來相當配襯。

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拔萃女書院︱康堤畢業狀元名校

康堤從小讀書成績就不錯，中小學都在本港首屈一指的神校拔萃女書院就讀，該校不單要求學業成績好，還要求運動才藝有一定的表現，因此康堤是校內的手球隊精英，文武雙全。

位於佐敦的拔萃女書院，是全港頂尖的Band1直資女校，其辦學宗旨是為學生提供理想的學習環境、充實和愉快的學習機會，冀在現今多變的教育環境中，成為高效能教學的楷模，使學生充分發揮潛能，熱愛學習，以面對人生的挑戰。

擁有逾160年歷史的拔萃女小學為一所傳統私立基督教女校，該校以英文作為教學語言，女拔校風純樸，注重學術之餘，亦著重體育和藝術的發展，學校設有23個運動項目校隊訓練、11個音樂小組或樂團，以及其他多元化的課外活動。

拔萃女書院︱女拔的教學風格

女拔校風純樸，校方注重學術之餘，亦非常重視正確的道德價值觀，讓學生成為謙遜自律、寬容有禮的人。學校設有 23個運動項目的校隊訓練、11個音樂小組或樂團，及其他多元化的課外活動。而中五級學生可按個人的擅長及需要，選擇修讀香港中學文憑考試課程（HKDSE）， 或英國普通教育文憑高級程度考試課程（GCE Advanced Level）。

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拔萃女書院︱女拔名人校友

女拔萃名人校友有商界女強人周凱旋、她被《華爾街日報》評選為「亞洲商界女性十強」;十優港姐麥明詩，預科畢業後麥明詩升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，及至2014年畢業取得法律學文學士學位二級榮譽，翌年回港參選港姐，更以「十優港姐」之名奪冠;華語天后莫文蔚1993年出道，為歌影雙線發展的女藝人，她曾推出逾30張專輯兼出演50部電影，更時常參與各類慈善活動，絕對是有氣質的才女。

莫文蔚從小獲媽媽莫何敏儀悉心栽培，54歲的莫文蔚中小學均就讀女拔，會考成績取得3A（英語、法語及家政） 優異成績，隨後往英國倫敦大學皇家哈洛威學院主修意大利語和意大利文學，曾獲頒第一屆「香港傑出學生獎」。

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