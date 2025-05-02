林憶蓮巡迴演唱會｜澳門站演唱會門票5月8日公售　超近距離感受天后魅力【附購票詳情】

【林憶蓮 / 巡迴演唱會 / 門票】華語樂壇天后林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會澳門站，繼廣州站熱烈迴響後，將於2025年7月19日及20日首度登陸澳門威尼斯人綜藝館。

本次澳門站作為巡演中唯一室內場館，8,000座位設計讓觀眾無懼天氣影響，以史無前例的近距離全方位欣賞天后風采，配合360度旋轉舞台設計，打造「零死角」沉浸式音樂盛宴；演唱會門票將於5月8日全線公開發。

林憶蓮演唱會2025︱林憶蓮巡唱澳門站7月中舉行 「傾斜舞台」再現現時空交錯視聽盛宴

林憶蓮巡迴演唱會｜融合多媒體科技與舞台藝術

今次林憶蓮澳門站巡演以「時空交錯」為主軸，突破性融合多媒體科技與舞台藝術，更有別於之前廣州、上海、深圳等戶外場地，澳門站特別選址威尼斯人綜藝館。

透過室內場館的聲學優勢與緊湊座位編排，讓每位觀眾都能清晰捕捉林憶蓮每一粒聲細膩演繹。舞台更以經典名曲《傾斜》為靈感設計可旋轉結構，配合頂尖燈光投影技術，將場館幻化為林憶蓮的音樂時空，讓觀眾穿梭其中。

繼2017年《Pranava造樂者》後，林憶蓮暌違八年重返澳門，林憶蓮將呈現圍繞「崩壞、倒塌、重生」三大主題的震撼歌單。從叛逆經典《灰色》、深情代表作《至少還有你》，到實驗性作品《蓋亞》，配合室內場館的精密音響系統，每首金曲都將獲得層次分明的嶄新演繹。

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林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會澳門站

演出日期：2025年7月19日（星期六）20:00、20日（星期日）19:00

演出地點：威尼斯人綜藝館（巡演唯一室內場館）

票價：HKD/MOP $1688 / 1288 / 988 / 688

公開發售：5月8日中午12:00

售票平台：金光票務、大麥、貓眼、MPay澳門錢包、澳門售票網、紛玩島、攜程、uutix

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