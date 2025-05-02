母親節2025｜MINATO推鐵板燒限定餐單 優質和牛+龍蝦滿足媽媽味蕾

母親節將至，如果媽媽愛日本美食，灣仔精緻日本料理食府MINATO 5月推出的母親節豐盛鐵板燒及會席料理餐單，定可讓你盡顯孝心。

位於灣仔鷹君中心的MINATO，由朗廷酒店集團管理及營運，餐廳佔地近4,000平方呎，設70個座位，包括6間貴賓房，其中4間為鐵板燒料理舞台，可按聚餐人數靈活容納6至12位客人；另一貴賓房內設可容納8位賓客的壽司吧桌；最後一間貴賓房則設有8人圓桌。

▲ 餐廳有6間貴賓房，其中4間為鐵板燒的料理舞台。

一般用餐區亦甚為開揚，同樣備有鐵板燒料理舞台，可坐大約4桌賓客，可以近距離欣賞廚師炮製鐵板燒功架，互動交流，提升整體用餐體驗。

為慶祝母親節，本月特別推的限定菜單，就包羅了店內招牌鐵板燒及會席料理，9道菜的「母親節限定鐵板燒——蓮」（$3,388，兩位用），以季節食材設計的前菜3款——大金槍魚腩、深海池魚及帶子刺身打開序幕，刺身皆為每日新鮮空運抵港，絕對清爽鮮味。

▲ 龍蝦鐵板燒

鐵板燒菜式焦點有廚藝團隊特意由南澳洲引入原隻3斤重的鮮活龍蝦，肉質爽彈鮮美；「甘鯛魚」則精選日本海峽豐後水道的白甘鯛入饌，因產量稀少被視為海中珍實，魚肉鮮甜緊實，香脆魚皮更突顯出立鱗燒的傳統料理技法。

必吃的還有招牌「A5宮崎和牛」，賓客可自選和牛薄燒或牛柳厚燒，前者綴以香蔥及炸蒜提升口感層次，後者外層帶焦香微脆，不吃牛的話，當日記者便點選了伊比利亞黑豚，鐵板燒師傅形容肉質可以媲美A5和牛，平分春色。

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另外，烹調時因不會落油或豉油，更顯肉質的原汁原味，油脂甘香獨特，也展示了師傅的手藝。吃時蘸上柚子胡椒醬或蘋果芝麻醬，風味更盛。

▲ 「A5宮崎和牛」的油花細緻

餐單其後以採用日本空運蔬菜入饌的「時令雜菜」；以及主食「山椒銀魚薑粒炒飯」平衡各款鐵板燒美饌的膩感，後者以日本山椒及薑粒點綴鹹香清鮮的銀魚，粒粒分明的飯食口感，令人一口吃盡。最後奉上自家熬製的「龍蝦頭麵豉湯」及「漬物」，並以新鮮日本時令水果作結。

精選餐單還有10道菜的「母親節限定會席料理——藤」（$3,388元，兩位用），「前菜3款」後奉上產自阿拉斯加海灣的帝王蟹（二人前）、大金槍魚腩、海膽及章紅魚刺身。

菜單湯品有「溫室菇清湯」，特選日本菇種如舞茸菇、本菇及冬菇熬製，另有以A5宮崎和牛配以鹹鮮麵豉設計的「和牛麵豉煮物」；及麵衣比例完美的「活蝦、海膽野菜天婦羅」。

▲ 鐵板燒用餐時可跟主理廚師輕鬆交流

主菜部分有肉質軟腍的伊比利亞黑豚炮製的鐵板燒，「磯煮鮑魚配日本糯米」挑選來自北海道津輕海峽的蝦夷鮑入饌，入口軟嫩富彈性，最後同以麵豉湯、漬物、及日本時令水果作結。

▲ 「甘鯛魚」精選搜羅自日本海峽豐後水道的白甘鯛入饌——因產量稀少而被視為海中珍實，魚肉鮮甜緊實，其香脆魚皮更突顯出立鱗燒的傳統料理技法

店內同時推出一系列全新餐飲禮遇，包括以優惠價每隻$2,680元預訂每日由南澳直送到港的3斤重鮮活龍蝦（原價每隻$4,680，須提前最少3小時預訂）。

龍蝦料理三重奏包括「龍蝦刺身」，可品嘗天然爽脆彈滑口感；「龍蝦鐵板燒配海膽龍蝦濃汁」完美展示大廚以鐵板烹調生猛龍蝦的手藝，焦點為自家調配的醬汁——混合龍蝦頭膏、清酒、牛油及醬油，並精挑新鮮日本海膽提鮮，昇華鐵板燒龍蝦的鮮美肉香；「龍蝦頭麵豉湯」則以原隻龍蝦頭熬煮香濃湯頭，配以日本麵豉調味，豐富湯品的鮮濃鹹香。

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