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WhatsApp AI圖｜免VPN免裝App！Perplexity AI登陸WhatsApp　簡單2步生成日本插畫風圖片

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Perplexity AI登陸WhatsApp！簡單2步生成日本插畫風圖片。

早前吉卜力改圖熱潮風靡全球，不少AI網站也可以免費生成圖片，現在Perplexity AI加入登陸WhatsApp，大家使用手機可以輕鬆將圖片轉成不同風格，包括近日的人氣插畫「いらすとや 」（irasutoya）風格也可以，即睇教學！

Perplexity AI登陸WhatsApp 2步生成AI圖片

Perplexity AI早前登陸WhatsApp，用戶只需將指定的電話號碼加入聯絡人，就可以透過WhatsApp對話提出問題，甚至生成圖片，點擊大圖睇教學！

點擊圖片放大
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WhatsApp生成AI圖片｜1. 儲存Perplexity AI電話號碼

將Perplexity的電話號碼「+1 (833) 436-3285」新增至手機通訊錄

WhatsApp生成AI圖片｜2. 開始ＷhatsApp對話

儲存電話號碼後，打開WhatsApp，開啟「Perplexity.ai」的對話。傳送你想轉換風格的照片，並輸入指令「請生成吉卜力風格的照片」或「請生成いらすとや風格的照片」。 等待數十秒後，AI就會根據你的指令生成圖片。

由於WhatsApp Perplexity AI是新推出的功能，難免會有問題出現，有時候AI生成圖片需時數十秒至1分鐘。另外，AI可能會將重複執行舊指令，建議大家先刪除與Perplexity AI的對話紀錄，再生成新圖片。

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