WhatsApp AI圖｜免VPN免裝App！Perplexity AI登陸WhatsApp　簡單2步生成日本插畫風圖片

早前吉卜力改圖熱潮風靡全球，不少AI網站也可以免費生成圖片，現在Perplexity AI加入登陸WhatsApp，大家使用手機可以輕鬆將圖片轉成不同風格，包括近日的人氣插畫「いらすとや 」（irasutoya）風格也可以，即睇教學！

Perplexity AI登陸WhatsApp 2步生成AI圖片

Perplexity AI早前登陸WhatsApp，用戶只需將指定的電話號碼加入聯絡人，就可以透過WhatsApp對話提出問題，甚至生成圖片，點擊大圖睇教學！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

WhatsApp生成AI圖片｜1. 儲存Perplexity AI電話號碼

將Perplexity的電話號碼「+1 (833) 436-3285」新增至手機通訊錄

WhatsApp生成AI圖片｜2. 開始ＷhatsApp對話

儲存電話號碼後，打開WhatsApp，開啟「Perplexity.ai」的對話。傳送你想轉換風格的照片，並輸入指令「請生成吉卜力風格的照片」或「請生成いらすとや風格的照片」。 等待數十秒後，AI就會根據你的指令生成圖片。

由於WhatsApp Perplexity AI是新推出的功能，難免會有問題出現，有時候AI生成圖片需時數十秒至1分鐘。另外，AI可能會將重複執行舊指令，建議大家先刪除與Perplexity AI的對話紀錄，再生成新圖片。

更多相關報道：

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖 免費+免VPN+限額比ChatGPT多



吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福 實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】