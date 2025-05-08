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日本旅遊 | 香港快運直航小松遊金澤 盤點市內景點感受歷史文化氣息

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

金澤站東口的鼓門是金澤地標之一，入夜後更見宏偉氣氛。(傅承嘉攝)

香港快運航空近日開通往返日本小松的直航航綫，方便熱愛遊日的港人深入探索北陸地區。
位於石川縣的金澤是北陸地區最大的城市，市內的21世紀美術館、兼六園、金澤城公園，蘊含濃厚的歷史、文化和藝術等元素，值得到訪。

要徹底體驗金澤市的旅遊熱點相當方便，遊客只需到金澤車站東口的巴士站，搭乘周遊巴士，即可輕鬆走訪21世紀美術館、兼六園、金澤城、東西茶屋街等多個名勝。候車期間並不是無事可做，位於車站旁的「鼓門」亦是金澤著名的地標之一。

金澤城是加賀藩居城，見證金澤逾百年歷史。(傅承嘉攝)

一切由鼓門開始

鼓門於2005年竣工，高約13.7米，以兩根大柱支撑。建造理念源於室町時代的舞台表演技藝「能樂・加賀寶生」的鼓為靈感。「能樂」從古至今都深入民心，並已成為金澤人的一部分，更被金澤市指定為無形文化資產。為了傳承這項文化，就以「能樂」代表性的「鼓」為基礎，設計成一座門，藉此歡迎每位蒞臨金澤的訪客。

鼓門的柱由多根細枝以螺旋而上，連結着略帶弧度的屋頂，有如蜂巢般的鳥居。兩根柱除了支撑作用外，柱內亦設有排水管，當下雨或下雪時，即可排掉積在門頂的積水和積雪，極具心思。在鼓門前打卡影相，為行程增添儀式感。

遊客坐20分鐘車程就會到達21世紀美術館，美術館由妹島和世及西沢立衛兩位設計師共同設計，理念是希望任何人都可以隨時輕鬆到訪。因此，建築物採用透明玻璃的圓形設計，充分考慮到採光照明和光庭的亮度與開放感，更沒有正面或背面之分，將整座建築與街道完美結合。難得是美術館於夜間亦會開館，商店和餐廳亦配合照常營業。

兼六園與水戶偕樂園、岡山後樂園，並列日本3大名園。(傅承嘉攝)

美術作品引發反思

館內有3個恒久展示作品必睇，其中兩個展品在進入室內展館前就已呈現於遊客面前；「Colour activity house」以藍色、紫紅色及黃色所組成，整個裝置會隨着環境變化或遊客本身的移動而產生不同的風景。創作裝置的丹麥藝術家希望藉作品引發人們對外在環境的反思。而12個有如低音大喇叭的裝置是美術館的標誌，分散在室外園區，各個喇叭的管道均埋藏在地底，每條管道都不規則地連接其他管道，讓聲音傳遞至意想不到的地方，喻意是增加人與人之間溝通交流。

位於室內展區的「游泳池」是場內最熱門展品之一，從地面往下俯瞰時，就像充滿水的深水泳池，並見到「池底」的人，而從「水底」往上看，亦能見到「水面」的人，藉著地面及池底的特別介面，創造出人與人間的相逢。館內各藏品都有其背後的信息，藉此引發對生活的反思。

園外園內設有多間咖啡店，訪客能停下腳步「歎啡」！(傅承嘉攝)

感受「六勝」景致

位於21世紀美術館對面的兼六園與水戶偕樂園、岡山後樂園，並列日本3大名園，代表了江戶時代大名庭園的風格。園區佔地約11萬平方公尺，多個景點分布園區，春夏秋冬各有美態。兼六園以兼具「六勝」之美而得名，「六勝」指的是宋朝《洛陽名園記》記載的寬敞氣派（宏大）、寂靜清幽（幽邃）、人工雕琢（人力）、古樸（蒼古）、瀑布或池塘（水泉）和廣闊視野（眺望），兼六園因集齊「六勝」，在1822年（文政5年），被奧州白河藩主松平定信命名為兼六園。

兼六園是「迴遊式」庭園，將土地面積作充分利用，在庭園中挖掘大池塘，並堆砌假山，又在適合地點建造亭台與茶室，因此遊園時並無真正的標準路綫，來訪者必須穿梭當中，才得以瀏覽全貌的庭園。加上園內種滿各式各樣的花草樹木，因此亦稱為「築山、林泉、迴遊式庭園」，是欣賞美景，放鬆身心的好去處。

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前金澤軍事要塞

兼六園旁的金澤城亦不能錯過，它曾是統治加賀藩（現石川縣及富山縣）280多年的前田家族的居城，是金澤歷史的重要部分。城堡至今仍保留不少特色，包括原來的城堡塔樓，它曾先後於兩次大火中被燒毀，但當中部分構築後來經重建得以重現人們眼前。1788年重建的石川門和1858年重建的30間長屋，是金澤城中保存時間最久的兩個個主建築，已被指定為重要文化財產。

金澤城跟兼六園的自然景觀截然不同，帶有濃厚的軍事味道。在前田家時代，金澤城被護城河包圍，外牆作為堡壘設有用於火繩槍的槍眼，城內的道路布陣迂迴，都是防上外敵入侵的心思，作為戰時防衛的要塞。屋頂白色的瓦片以風化的鉛製成的，牆壁則以白色砂漿和平瓦砌成的。整個城堡的石牆類型各有不同，多道石牆分別建於不同時代，最古老的就可追溯至400多年前。金澤城和公園修復前，曾被用於不同的目的。如日軍第六旅團司令部，1949年成為金澤大學的校園，2008年被指定為國家歷史遺址，遊客藉到訪金澤城可了解到金澤百年的歷史。

由於金澤屬近海城市，近江町市場市場內有不少海鮮售賣。(傅承嘉攝)

遊歷過後是時候補充體力，是時候到距離3個景點外，約10分鐘步程的近江町市場享用當地美食，近江町市場有近300年歷史，始於江戶時代的享保6年（1721年），作為金澤城下町的御膳所而發展起來。自明治時期以來，市場一直支撑着金澤的飲食文化，直至2009年，「近江町市場館」開業，增添了新的魅力，被人們稱之為「金澤的廚房」。市場內約180間商舖，擺滿新鮮的海鮮、加賀蔬菜以及各種當地食材，由於市場集齊新鮮食材，造就不少小食店和餐飲店都到此經營，外貌和模式都有如大阪的黑門市場，當地人和遊客都前來邊逛邊吃！

金澤21世紀美術館
地址︰920-8509 石川縣金澤市廣坂1-2-1
開放時間︰
展覽區︰10am-6pm（周一及年末年初休息，周五、周六延長至8pm）
交流區︰ 9am-10pm
交通︰於金澤站東口搭乘金澤周遊巴士在「廣坂‧金澤 21世紀美術館」站下車步行約一分鐘

金澤城公園、兼六園
地址︰920-0936 石川縣金澤市兼六園町1
開放時間︰年中無休 7am-6pm （10/16-2月末 8am-5pm）　
費用︰成人320日圓、6-17歳100日圓、65歲以上免費 （需出示證件）
交通︰於金澤站東口搭乘金澤周遊巴士在「兼六園‧金澤城公園」站下車步行約3分鐘

市場內有多間食店，使用新鮮食材入饌。(傅承嘉攝)

近江町市場
地址︰920-0905 石川縣金澤市上近江町50
營業時間︰9am-5pm（因店而異）
交通︰於金澤站東口搭乘金澤周遊巴士在「武藏路口・近江町市場」站下車步行約一分鐘

旅遊 Info
簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境小松可預先填寫Visit Japan Web過關。
貨幣︰100日圓約兌5港元
機票︰香港快運航空每逢周一、四及六提供每周3班往返航班，5月單程票價由$500起（未連稅及託運行李），詳情可瀏覽鳴謝︰香港快運航空

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