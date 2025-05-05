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立夏節氣2025｜立夏6大禁忌習俗要留意　命理師揭做2事易惹怒門神

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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二十四節氣立夏6大禁忌習俗，命理師揭做2事易惹怒門神。

【立夏2025/立夏節氣/立夏禁忌/立夏習俗】5月5日是二十四節氣中的「立夏」，立夏代表告別春季，夏季即將來臨。有命理師師分享了6個習俗及禁忌，更提供開運方法，即睇詳情！

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立夏2025｜立夏習俗

星座及塔羅牌專家小孟老師於Facebook專頁發文，指立夏對古人而言，代表告別春季，夏季即將來臨，溫度會明顯升高，且雷雨會增多，梅雨將要開始。而立夏亦有不少習俗和禁忌要留意，點擊放大圖片看立夏6大習俗及禁忌：

點擊圖片放大
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1. 要吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」自立夏起，天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2. 立夏要吃涼性與溫性水果為佳

涼性與溫性水果，例如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄。立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜、青瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。

立夏2025｜立夏禁忌

1. 不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2. 不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3. 忌吃過度補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4. 忌躁動與衝動

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

立夏2025｜立夏開運

立夏是5月5日，因此小孟老師建議用5枚1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表五福臨門，累積福德。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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