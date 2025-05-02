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照顧者｜卓韻芝從9旬婆婆身上學從容處世 兩婆孫笑談生死用幽默化哀愁

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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卓韻芝與 90 多歲高齡婆婆同住多年，不時在網絡上分享婆婆的可愛趣事。（左圖 曾耀輝攝）

與婆婆同住多年，卓韻芝沒把自己視為照顧者。兩婆孫性格南轅北轍，互相照顧、互相影響。一起用幽默抹走憂慮，笑看生老病死，未來無從預計，就在這一刻緊抱着彼此。

三十而立之年赴英進修，回港後阿芝決定與婆婆同住，當時俞琤認真勸戒，提醒她這是漫長的照顧承諾。阿芝一諾就是十多年，時至今日仍伴在婆婆左右：「我從來沒刻意把自己視為照顧者，有時她照顧我，有時我照顧她。或許這樣相處包袱會小一些，快樂就多一些。」

阿芝眼中的婆婆非常獨立，年輕時四處玩樂，也會帶女兒們到影樓拍照。直至共住，婆婆仍保持自己的生活圈子。閒時與晨運夥伴去飲茶，或孖朋友到北角買蔬果。「她有好多自己的活動，幾識得搵自己嘅生活，並享受其中。」

以婆婆為中心生活

即使起初各有生活，婆婆的自理能力尚佳，二人的生活節奏也要磨合。如婆婆習慣早睡早起，阿芝卻是夜貓，為遷就婆婆提早下班、一起吃晚餐，她便調整自己的作息時間。

阿芝性急，步伐又快，與婆婆一起時就要學習放慢。「朋友中我最出名行得快，（起初）與她一起走時，常常都在想：『快啲啦你』，想趕過紅綠燈、趕上電車。這對我而言是好好的考驗，要學識如何遷就她的步伐，與她一起我就不可以趕。」

早前完成一連13場的獨腳戲《我無醉》，阿芝表演時愈來愈從容自在，因被婆婆的生活態度感染。

因着相處，阿芝漸漸有套「家庭時間表」，凡事都以婆婆為思想中心。她笑言自己仍是工作狂，但現在每接一項工作前都會思考：「今次個騷，有幾長時間不在家？若再緊接下一部戲，如此長時間不在家，頂唔頂到？」

要與工人姐姐妥善分工，而縱使工作再忙，阿芝也會預留時間與婆婆相處。兩婆孫平日最喜歡一起飲早茶，就連早前新獨腳戲《我無醉》連做13場，尾場當日阿芝亦特意早起陪婆婆飲茶。

兩婆孫笑看病痛

隨婆婆年紀漸長，由行得走得變揸拐杖，近年更走十數步已覺累，外出要坐輪椅。加上她開始出現腦退化症狀，如忘東忘西、睡醒不知日夜，照顧者壓力逐漸浮現。

除此之外，面對婆婆聽力驟減，溝通更添困難，阿芝坦言難受也疲累：「戴了助聽器也無助改善，因聽力亦與集中精神、分析言語的能力有關，假如她好累，或（時間）太夜，你怎樣說她都聽不到。她聽得見聲音，但無法分析言語。」有時要不斷重複說話，或大聲呼喊，直至婆婆聽到為止。

婆婆活至 90 多歲高齡，阿芝指死亡已是她日常生活的一部分，二人坦然看待。

面對種種身體狀況，婆婆偶爾也會變得消極，會說「我死咗佢好過」、「點解我又無錢、又窮」。阿芝直言有時也覺無奈，因覺得自己幫不了婆婆分擔病痛。但她選擇以幽默化解哀愁：「我跟她說，如果你有10億，我現在出來說要照顧你，你一定會好擔心！她就會笑。」

有時婆婆說要死，阿芝便笑說馬上推她下海：「佢話唔得，我會游返上嚟。我話係咪衰呢，你又識游水！然後大家就會笑。幽默好重要，識得笑真的好重要。」

自由不放縱地活

婆婆喜形於色，阿芝愈來愈擅於覺察她的需求和情緒，也樂於逗婆婆開心。早前婆婆「生蛇」（帶狀疱疹），服藥時「喊晒口」覺得自己好悽涼，阿芝與工人姐姐說笑，要送婆婆一枝棍打蛇，逗得她捧腹大笑。當婆婆劇痛難耐，阿芝便把她擁入懷內，像小朋友般呵護：「氹吓佢，讓她有一刻可以忘記痛楚。」

許多人因擔心長者健康，對其有百般約束，但阿芝抱自由態度，從不管制婆婆。「我屋企最無嘅，就係緊張氣氛。有時一見老人家，囉嗦的反而是後生仔——怕他們坐風口位冷親，叫他們早點睡，怕他們咬不到食物。比較幸運的是，婆婆到現時亦無三高、無長期病、無藥食緊，所以我們好自由。她喜歡吃甚麼就讓她吃，無嘢開心過鍾意食，又食得到。」

阿芝對婆婆採取零管束的照顧態度，讓婆婆自行做決定，過後才與她討論。（曾耀輝攝）

但自由不代表放縱，阿芝亦會與婆婆理性討論疾病管理、晚年照顧等問題，如若腦退化愈來愈嚴重，會否想服藥控制？「她好清楚地說：『芝芝，唔好搞咁多嘢，有得玩吓、食吓就算』。」

彼此照顧互相感染

與婆婆相處愈久，不知不覺間阿芝也被她的處世哲學感染。婆婆滋油淡定、輕鬆過活，阿芝在她身上看到何謂「毫不計較，放飛自我，自在地活」。

阿芝慢慢將這種隨性融入於表演之中，由以前每逢演出都好緊張、不斷反思劇本，變成能夠從容面對。「婆婆說愈輕鬆，做得愈好，只要輕鬆（表演）就會好睇。這種看待世事的精神狀態，比起所謂經歷、技巧、學術背景更重要。抱持正確的態度，件事就會做得好。」

婆婆現時偶爾會飲酒，特別鍾情干邑，阿芝笑說婆婆每逢吃雞、燒肉、冬菇就會想開酒。

阿芝從婆婆身上學習從容，婆婆在阿芝的陪伴下活得更安然自在，就連身邊親人都說從未見過婆婆如此趣怪的一面。阿芝形容婆婆愈來愈有生命力，有趣又頑皮。二人之間沒有忌諱的話題，就連死亡都可輕鬆講。

「她說，我死了之後你別哭。我說你都死了，理得我喊唔喊，關你咩事？婆婆說唉，諗住安慰你嘛。我說你死了才安慰我吧，記得回來安慰我。」看似隨意的對話，其實句句都藏着愛，每句都是為對方着想、為對方而說的話。

照顧者要留意身心平衡

現時不少照顧者壓力爆煲，或陷入情緒低谷。阿芝提醒照顧者要好好照顧自己的身心健康，找到身心平衡，一切都會好：「並非將整個人押下去做賭注，犧牲自己的生活，（這個方法）就為之最有效率。有時可離開一會、重拾自己的生活，再回到家庭之中，這才會健康。」

當身心健康、情緒平穩，自然更有能量應對生活。「我知有好多事會令大家勞氣，但唔勞氣有唔勞氣的解決方法，並非不解決問題，只是不需要勞氣。」

阿芝曾與婆婆四度遊日，其中一次更攜婆婆好友一同出遊。單人匹馬帶着兩個80多歲的長者外遊，朋友歎道：「你真係夠膽死！」

5月6日，阿芝將與臨床心理學家一同出席由香港心聆舉辦的「照顧者與他們的壓力」專題分享會，以照顧者過來人的身份，分享自己的經歷與見解。

「照顧者與他們的壓力」分享會

日期：5月6日（星期二）
時間：7pm至8:30pm
地點：銅鑼灣中央圖書館演講廳
報名連結：請按此

*免費入場（每位參加者需付$100按金，出席活動後退回款項，或可選擇捐予香港心聆作支援精神健康服務）

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