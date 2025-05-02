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教師流失｜議員關注新教師人數遠多於退休教師　蔡若蓮：暫無需要延遲教師退休年齡

港聞

發布時間： 12 分鐘前

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（左）教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

立法會教育事務委員會討論優化公營學校教師及行政人手事宜，有議員指初執教鞭新教師遠多於退休教師，關注教育局如何挽留教師人才。教育局局長蔡若蓮指，當局增加教席並非只填補退休的空缺，由稱暫無需要延遲教師退休年齡。

選委界陸瀚民關注，初次執教新聘教師人數遠較以退休為離職原因的流失教師人數高，過去3年亦有約1.1萬教師流失，認為維持高效教學團隊，需要有經驗的中層教師「坐鎮」，避免青黃不接，問當局會否參考醫護界出招吸人才。

蔡若蓮表示，現時有2000名初次執教的新教師，因退休而離職的則有202人，她解釋現象是由於當局增加教席，並非只填補退休的空缺。挽留人才方面，當局會增加教師編制人手，舒緩教師工作量，同時增加社工、教學心理學家、行政主任等幫助教師照顧學生其他學習或成長需要；局方在2020/21年亦大幅增加小學校長待遇，不同職級最少提高5個增薪點。

選委界管浩鳴建議將教師，特別是校長的退休年齡延至65歲。蔡若蓮回應指，當局8年前已進行全面咨詢，官立學校教師和校長退休年齡已延至65歲，惟隨著學齡人口下降，當局認為無需要將全港資助學校的教師退休年齡延遲。

新民黨葉劉淑儀關注教育局增加教育資源的同時，未有設立關鍵績效指標（KPI）。蔡若蓮表示，隨著社會發展，學校需要推動STEAM教學，推廣人工智能應用，亦要面對學童精神健康問題，在新環境及政策下，需要額外教師是事實；而教育成果較難量化及立竿見影，並非「今日加咗個老師，聽日就會加幾多分」。

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