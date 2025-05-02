新手爸媽｜麥明詩坐完月首晒抱B照素顏氣息極佳　1動作證已適應做媽媽盛勁為樂做湊仔公

【新手媽媽/麥明詩/盛勁為/坐月】33歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年3月與機師男友盛勁為結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日已宣布BB出世，短短一年由人妻再「升呢」人母。近日Louisa已坐完月出關，她還首晒抱B相，素顏上陣的她氣息極佳，而且一個動作證明已適應做媽媽！

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新手爸媽｜麥明詩盛勁為今年3月榮升新手爸媽

今年3月底Louisa與老公盛勁為於社交平台分享手拖手背影照，盛勁為一手拿着BB搖籃，留言宣布喜訊：「爸媽會與你一起成長，願你堅強勇敢，面對風雨、擁抱陽光。」雖然兩人未曾公布BB性別，但據知今次一索得男！

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新手爸媽｜麥明詩坐完月首晒母子合照

當了新手媽媽個多月，Louisa亦已坐完月出關，昨日更首度晒出與囝囝的合照，並留言表示：「It gets better」。相中可見，麥明詩隨意綁起髮髻，穿上黑色Tee，單手抱著囝囝，一手拿著手機自拍，素顏示人的她似乎坐月進補得不錯，皮膚狀態比做媽媽之前更好，氣息極佳，而且身型已火速恢復苗條。

囝囝就背對鏡頭，但穿上珍珠奶茶圖案連身衣的他露出肥嘟嘟腳仔，頭髮也尚算濃密，乖巧地趴在媽媽膊頭上，非常可愛！而Louisa抱BB的單手動作相當熟練，看來已適應新手媽媽的生活。

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新手爸媽｜盛勁為一臉倦容做湊仔公

盛勁為也樂於做湊仔公，他昨日也有上載湊B照片，留言笑稱：「工作和生活失衡」，相中的他一臉倦容，趴在床上似哄囝囝睡覺，另一張照片則是他正在餵奶，沒有手可以吃東西，要由老婆親自餵食，雖疲累但浪漫。

其實Louisa坐月期間也沒有閒下來，除了做適量運動，她也不時在限時動態分享品牌公關送給她的禮物及BB用品照片，相信榮升媽咪的她吸金力只會更強，難怪有網民笑言：「好快會見到母子孖住吸金。」

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