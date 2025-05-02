國安處行動︱國安處拘兩男涉為潛逃者郭鳳儀更改保單內容　據悉為郭父兄

國安處周三（30日）在將軍澳區採取執法行動，拘捕2名分別35歲及68歲男子，涉嫌「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」。據悉，兩名被捕人為被指明潛逃者郭鳳儀的父親及二哥。

國安處：被捕者涉協助更改保單內容及企圖提取結餘

警方國安處指，調查顯示該兩名被捕人涉嫌協助郭鳳儀更改保險單內容及企圖提取相關保險單結餘。據了解，警方發現她的父親等人，早前到海外與郭鳳儀見面，其後展開調查，得知他回港後隨即協助處理郭鳳儀在港的保單事宜，擬幫助郭鳳儀在保險單內提取近10萬元的現金結餘，並於本年初，向保險公司提供多份聲稱載有他及郭鳳儀簽名的表格。郭鳳儀的二哥在該保險公司任職，不排除有人利用職權及保險行業知識，協助處理郭鳳儀在港財產。

國安處今日（5月2日）上午落案控告該名68歲男子一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，案件今日下午在西九龍裁判法院提堂，而另一名被捕男子則獲准保釋候查。

首引23條「處理潛逃者資金」罪 最高可判囚7年

本案為警方首次引用《維護國家安全條例》內，針對潛逃者有關處理屬於潛逃者的資金罪。根據法例，向指明潛逃者提供或協助處理其財產，屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁7年。

警方提醒市民，處理屬於有關潛逃者的資金屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】