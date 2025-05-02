防曬妝前推薦2025︱《LDK》18款防曬妝前乳排行榜　有效抗UV均匀膚色輕鬆打造偽素顔

【防曬／妝前乳／妝前底霜／LDK／消委會】夏天趕時間出門必備！日本家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士共同對18款人氣熱賣防曬妝前乳進行比較測試，為大家選出防曬效果佳同時能均匀膚色、打造偽素顔底妝的產品，每日輕鬆快速get ready！

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《LDK》指出，防曬底霜結合了防曬霜的紫外線防護功能，以及妝前乳的平滑肌膚、矯正膚色功能。在選擇防曬底霜時，可以留意SPF和PA值；SPF值越高，代表防護效果越強，例如SPF10代表會被曬傷的可能性降低10倍。建議若是一般日常上下班使用，選擇SPF30的產品就已足夠了。此外，PA值表示防禦UV-A射線的能力。UV-A射線會損害真皮層，導致皺紋、瑕疵和皮膚鬆弛，而PA末尾的 + 號越多，代表產品防禦UV-A射線的能力越强。

防曬底霜或作為妝前打底使用，因此選擇時也要考慮產品的色調。《LDK》推薦粉色或黃色，矯正膚色效果最好；粉色有提亮效果，黃色則可以均匀膚色。如果想要遮蓋皮膚瑕疵為主，則推薦使用米色。

18款妝前乳排名

（評分由低至高排列）

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第18名：Naturaglace Makeup Cream Moist / 01 SPF50+ PA+++

第17名：unlabel LAB V Tone Up UV Derma Serum / Rose Beige SPF50+ PA++++

第16名：INTEGRATE URU PURE BASE / Lemon SFP50+ PA+++

第15名：Dr.G 蝸牛穀胱甘肽提亮防曬霜 SPF50+ PA++++

第14名：SKIN AQUA Natural Veil UV essence ROSY SPF50+ PA++++

第13名：EITHER ＆ Pebble UV Tone Up Essence/01 SPF50+ PA+++

第12名：muqna 抗老防曬妝前乳 SPF35 PA++

第11名：N Organic Vie Daycare Moist UV Cream SPF50+ PA++++

第10名：Curél Barrier UV Primer SPF41 PA+++

第9名：TIRTIR Mask Fit Tone Up Essence / Coral SPF30 PA++

第7名：FASIO UV Protect Base / 04 SPF50+ PA++++

第7名：ByUR Serum Fit Veil Day UV Essence / Sheer Pink SPF50+ PA++++

第6名：Yunth Raw VC Tone Up UV / Beige SPF50+ PA++++

第5名：LA ROCHE POSAY理膚泉 UV Idea XL Protection Tone Up Rose+ SPF50+ PA++++

第4名：&be UV Milk/Natural Beige SPF50+ PA++++

第3名：ettusais Tone Up UV Primer / Tone Up Beige SPF50+ PA++++

第2名：Bb LABORATORIES 胎盤素精華妝前乳 / 赭色 SPF50+ PA++++

第1名：VDL Perfecting Sun Base / 02 SPF50 PA+++

同場加映：消委會13款不含香料致敏物妝前底霜

消委會早前檢視市面上37款妝前底霜樣本，發現有8成半具防曬功效樣本含潛在內分泌干擾物，恐增加罹患乳癌或睪丸癌風險。只有13款的成分表中沒有香料和香料致敏物質，較適合容易對香料過敏的人士選用。安全清單如下：

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同場加映：消委會30款防曬比拼

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