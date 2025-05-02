工人姐姐｜外傭疑偷僱主20萬鑽戒無罪釋放　主人反被姐姐告上法庭：我不會再聘請外傭

【外傭/工人姐姐/東張西望】不少港人都會請姐姐照顧小朋友、老人家和打理家務，要聘請到誠實可靠的外傭姐姐並非易事！昨晚播出的一集《東張西望》，事主陳女士申訴跟外傭的糾紛，早前家裡發生閉門失竊事件，最終這位主人反被外傭告上法庭。

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陳女士家住獨立屋 ，家中住了90多歲母親、女兒、女婿以及一對幾歲大孖孫， 所以一直聘用一名菲傭May。由於近年工作量增多 ，故於2023年尾增騁另一菲傭April ，而April返工不久已很高姿態。陳女士說：「她一邊工作一邊facetime和做直播，又帶著免提傾電話。」雖然陳女士跟代理投訴過，惟未有改善。

▲ 《東張西望》報道僱主跟外傭的糾紛。（影片截圖）

工人姐姐｜閉門失竊20萬鑽戒

陳女士坦言跟家人盡量容忍：「因為屋企有一對孖生小朋友 ，又有一名90歲老人家，不敢得罪她。」

直至去年3月15日，陳女士遺失了一枚價值20多萬的鑽戒，她說：「因為當天我們全家也外出，只得她（指April）一人留在家，直至我們回家吃飯時，她卻不見了人。」

未幾女兒發現20多萬鑽戒不翼而飛，陳女士續說：「我們以為只是隨處亂放，所以一家人幫忙尋求。」

由於家中閉門失竊，故陳女士的女兒懷疑是April所竊，故女兒要求檢查兩名菲傭的行李，惟April斷言拒絕，女兒跟April爭執期間發生推撞，陳女士的女兒更被推跌於地上，於是陳女士立即報警處理。

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工人姐姐｜財務公司找上門

警方到場後，於April的行李中搜出陳家所屬的戒指和其他貴重物品，陳女士說：「當中還有一隻金手鐲，而我們不知道遺失了。」之後April被警察拘捕被控以盜竊罪。

陳女士打算待April獲釋後，給予一個月代通知金解僱對方，惟警方遲遲未有回覆，她拖延至3月30日才終止合約。

在April拘留期間，有財務公司持續聯繫陳女士，更要求她幫助還債。幾個月陳女士終收到法庭來信，要求她跟女兒和另一菲傭May出庭，上庭三次，於去年12月有裁決。陳女士說：「結果9個月之後，不知道甚麼原因她無罪釋放，總之他們沒有解釋原因。」

蘇文傑律師表示若要舉證成功當中包括人證和物證，他說：「人證意思是指例如有獨立第三方看著整個偷竊過程，若以此為證據，這個我們稱之為人證；另一個是物證，如果閉路電視或CCTV拍到盜竊的過程，這稱之為物證。」

至於陳女士表示家裡設有很多CCTV，卻沒有拍攝到外傭偷竊過程，或許因此原因而釋放對方。對於有人質疑她插贓嫁禍，陳女士說：「如果插贓嫁禍，我不會用那麼貴重東西，幾十萬的，我真的有機會失去，加上我給予代理一大筆錢，只聘用她幾個月，還害自己。」

▲ 港人聘請外傭會面對不少問題。（經濟日報圖片）

工人姐姐｜外傭要求傭主賠償？

案件結束之後，陳女士反而成為「被告」，原來她被菲傭April控告，要求她賠償損失，當中包括9個月薪金、1個月代通知金、機票、大假錢和交通津貼等，合共5萬元。

陳女士說：「一個領事館以及NGO的人跟她一起出庭，要我賠償她要求賠償的東西，這樣才肯停手。」她續說：「我覺得不是吧？這麼恐怖？沒可能這樣控告我吧，實在香港的法例呢 ，保 障工人是太大 ，沒有甚麼是保障僱主。」經過多番調解，菲傭April才肯暫時和解，接受陳女士賠償4千多元，但強調考慮上訴。

此噩夢未完結，陳女士發現另一菲傭向財務公司借了2萬元，財仔更找上門，她說：「為何他可以來我家追債呢？因為她用上一個僱主的地址借錢，沒可能他們知我家地址，整件事好恐怖。」由於家中需要工人，陳女士暫不敢解僱May，她無奈說：「怎麼會個個菲傭都是這樣子？如果可以的話，我不會再請外傭。」

不少網民同事陳女士的遭遇，亦覺得政府要正視外傭問題：「政府真係要正視！現在啲外傭太差了！ 一年要找幾個外傭，每個做幾個月又話唔做！真係來度假」、「僱主真係慘，依家政府法例淨係保護工人姐姐」以及「香港對外傭太仁慈。」

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