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便秘困擾｜23歲女長年便秘最高紀錄達17天　險刺穿結腸醫生提醒4大惡習要小心

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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台灣一名23歲女大學生曾分享自己長年便秘，近日有醫生重提這宗病例，並列出4個有機會造成腸胃問題的惡習。

【便秘/ 大腸/ 惡習】台灣一名23歲女大學生曾在網上分享經歷，表示自己長年便祕，甚至試過長達17天沒有排便。有醫生近日就重提這宗病例，並列出有機會造成腸胃問題的4大常見惡習，提醒市民小心。

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Sick問識答｜鼻水長流是過敏或感冒？ 醫生教7大症狀助判斷+分享3招速效緩解不適

女事主早前在網上討論區「Dcard」發帖，指自己從小就嚴重便秘，即使大量飲水、吃蔬菜水果及益生菌依然無用，每次要花1至2小時才能排便，而便秘最高紀錄更試過長達17天，每次排出的都是粒狀、像羊糞一樣的糞便，令她深受便秘之苦。

她之後求醫接受檢查，照X光竟有驚人發現：「我的大腸長到心臟去了...最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係。」她將X光照片發布出來後，當時引起眾多網民討論。

該名23歲女大學生因長年便秘求醫，結果照X光後有驚人發現。（圖片取自Dcard）

這宗病例近日被泰國醫生薩蘭魯斯（Saranruss）翻出重提，她在Facebook專頁「最好的醫生是你自己」(หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง）上發文，表示該名女大學生因嚴重便秘導致腹部的糞便「堆積如山」，最後險些導致結腸破裂，甚至擠壓至胸腔，幾乎喪命。

這名醫生指，該女大學生後來及時接受手術，成功保住性命，卻也從此失去部分腸道功能，需要終身調養。她又進一步指出，這宗病例雖然聽起來很可怕，但這些問題其實都是日常生活中常見的4種不良習慣所造成：

  • 飲水不足
  • 膳食纖維攝取不足
  • 憋便
  • 久坐不動

薩蘭魯斯表示，以上這些習慣都有可能成為引發嚴重腸胃問題的原因，並呼籲市民若便秘持續超過2至3天，就應該要盡快就醫，不可輕忽。

至於該如何預防便秘，她就提醒市民，平日應攝取充足的水分、多吃含膳食纖維的食物、適時補充益生菌、規律運動，以及定時如廁，才能有效維護腸道健康。

更多相關報道：KO便秘︱便秘增患大腸癌風險　營養師推介10大通便食材有效排宿便腸道順暢

KO便秘｜10大通便食材

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

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便秘成因

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，他指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

  • 年紀大；
  • 藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；
  • 攝取水分及纖維不足；
  • 心情焦慮。

便秘高危群組

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紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

5個保護腸道好習慣

張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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