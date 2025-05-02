毛孩好去處｜OneDegree五周年大型人寵嘉年華 Hello Kitty現身AIRSIDE與毛孩同樂

踏入五周年，OneDegree以「愛足一世」為主題，於5月8至11日於啟德AIRSIDE舉行全港首個大型人寵互動慶典「 OneDegree X Hello Kitty人寵嘉年華 」，特設四大體驗區、限定聯乘精品及互動遊戲等，邀請全城毛孩家庭一同參與！

四大主題體驗區從領養初遇、建立默契、互動遊戲、幸福紀錄，到承諾儀式，完整呈現「負責任寵物主人」與毛孩之間的生命旅程。欲領養的大家可於「相親公園」了解毛孩資料，另設有五個趣味攤位遊戲及夾公仔機，最終主人和毛孩可於OneDegree X Hello Kitty 五周年生日慶典的大舞台舉行的「愛足一世見證會」與寵物許下照顧一生一世的承諾，於證書上打下雙方「手印」為證，一齊慶祝，見證一世幸福！

Hello Kitty將於5月10日下午現身擔任見證人，為主人和毛孩進行「承諾期：終生宣言」見證儀式，記錄動人時刻。喜歡Hello Kitty的主人絕對不容錯過！詳情請留意OneDegree官方社交媒體公布。

除此之外，現場特設OneDegree x Hello Kitty限定精品專區，包括人氣寵物生活用品及主題周邊，如寵物床、Tote Bag、寵物服飾等等，部分產品可透過活動e印花免費換領。

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日期：5月8至11日

時間：5pm至7pm（5月8日）；12pm至7pm（5月9至11日）

地點：啟德AIRSIDE Plaza（室外）、2/F L210及L212（室內）

網站：請按此



*Hello Kitty將於5月10日（星期六）下午親臨見證「愛足一世見證會」