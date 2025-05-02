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禍不單行丨33歲女歌手厄運連連　遇嚴重車禍半年開腦2次　新婚僅1年丈夫癌逝獨力養子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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【車禍／畢夏／張恒遠／皮膚癌】現年33歲的內地女歌手畢夏，曾以樂隊女主唱身份參加《中國好聲音》第二季，憑藉清亮嗓音獲得節目導師青睞而打開知名度。婚後育有一子的她，在2023年經歷丈夫張恒遠癌逝的打擊，沒想到近日她透露，自己曾遭遇嚴重車禍險些喪命，引發網民關注。

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內地女歌手畢夏日前在微博分享自彈自唱影片，她在文中透露去年突然消失的原因，「去年六月底，因車禍半年開了兩次顱，真的是差點就再也見不到你們了…瞳孔都散掉了一隻想想就怕」。這場嚴重車禍讓她一度命危，所幸經兩次開顱手術後脫險，她特別感謝醫護人員的救治。

雖然影片經過濾鏡處理，但仍可清晰看見畢夏左側太陽穴處有明顯凹陷。經過休養，她的身體已逐漸康復，能夠正常生活。然而，貼文曝光後，不少網民對她的遭遇深感心疼。畢夏才在2023年痛別因患黑色素瘤離世的丈夫，正當重新振作之際，竟又遭遇嚴重車禍。

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禍不單行丨丈夫張恒遠2年前癌逝 遺下妻兒

內地歌手張恒遠生於1986年10月，2007年為追尋音樂夢想獨自前往深圳，曾從事酒吧駐唱、樂器銷售及結他教學等工作。2013年參加《中國好聲音》第二季獲得亞軍，並結識同節目歌手畢夏。兩人因《中國好聲音2》相識，同屬汪峰戰隊成員。經歷9年愛情長跑，於2022年結婚結為夫妻，同年8月迎來兒子誕生，未料2023年，張恒遠所患的黑色素瘤屬惡性皮膚癌，雖然他積極治療，但仍不敵病魔離世，年僅36歲。

 

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同場加映｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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