送院途中︱古天樂新片成五一黃金周港產片開畫票房冠軍　陳健安主題曲MV曝光

【卓韻芝 / 古天樂 / 陳健安 / 送院途中】卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等主演的電影《送院途中》在昨日（5月1日）正式上映，開畫日港澳票房報收1,301,997元，成當日票房最高的港產片，亦為截至目前2025年港產片開畫票房之冠，成績理想。

隨電影《送院途中》正式上映，由陳健安主唱的主題曲《出院途中》MV亦同步公開。歌曲由金培達編曲及監製、小克填詞，延續電影對「生命之重」的關懷，細膩描繪人在病痛、掙扎與重生之間的呼吸節奏。

歌詞中反覆吟唱「讓我吸過後 再呼了再吸」、「再呼吸 每一分秒」，正好呼應電影情節中，救護員於每次出勤過程中所經歷的生死瞬間，點出戲中對生命流逝與希望重燃的思考，而陳健安亦以動人歌聲帶出種種情懷，使觀眾共同經歷一場情感練習。

送院途中︱卓韻芝作品終極預告及海報曝光 古天樂游學修潘燦良探討生死課題

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送院途中︱獲卓韻芝邀演唱主題曲陳健安感高興

陳健安表示，非常高興能獲導演卓韻芝邀請演唱主題曲：「我好鍾意唱電影主題曲，因為可以睇晒成套戲再入錄音室，所有情緒都變得具體。收到demo嗰刻，已經好有畫面——首歌由一個細小嘅空間開始，慢慢擴展成一個好宏大的宇宙。開頭偏陰暗，一到副歌就變得明亮，愈後愈有戲劇性。」

他亦提到歌詞給他一種「冥想」的感覺：「特別係副歌，好似叫你注視自己每一呼每一吸，吸入好嘅嘢，呼走唔好嘅嘢，慢慢搵返自己嘅心跳。」談到演繹過程，他形容就如片中古天樂的角色一樣：「經歷咗一啲嘢之後，連呼吸都變得唔同。電影最後播呢首歌，效果好好，有一種解脫嘅感覺。」

除主題曲《出院途中》外，電影亦巧妙選用兩首本地經典歌曲——90年代香港獨立樂隊AMK的《請讓我回家》及葉倩文金曲《珍重》，以不同年代的旋律，喚起觀眾對香港這座城市的情感共鳴，觸動每一份關於「離開」與「留下」的思考。

▲ 《送院途中》導演卓韻芝

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